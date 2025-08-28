Il rapper Anastasio chiuderà AdMed: "L’uomo e le macchine. Un tema rivoluzionario"

Sarà il rapper Anastasio a chiudere l’edizione 2025 del ‘Festival Adriatico Mediterraneo’. Sabato (ore 21.30, ingresso 15 euro), ultimo giorno della manifestazione, nella corte della Mole Vanvitelliana l’artista napoletano presenterà il suo ultimo disco, "Le macchine non possono pregare".

Anastasio, il festival è dedicato alle musiche popolari e tradizionali dell’area mediterranea. Il rap, che proviene da tutt’altri luoghi e contesti sociali, può comunque essere considerato musica ‘popolare’, nel senso più alto del termine?

"Non è musica popolare nel senso di folk, però il la vedo fondersi molto con altre culture popolari. Il rap è estremamente duttile e malleabile, Si presta tantissimo alle fusioni e alle contaminazioni. Per fare un esempio, noi in Italia abbiamo vari di tipi di rap ‘regionale’. Questo perché è un genere che si sposa benissimo con i dialetti, e con le sottoculture. A Milano, dove ci sono molte comunità nordafricane abbiamo rapper dalla fortissima componente in qualche maniera etnica".

E la straordinaria musica popolare della sua città? C’è Napoli nelle sue canzoni?

"Indirettamente sì. Io non rappo in napoletano, però parte della mia cultura di riflesso c’è. E ogni tanto il mio accento viene fuori".

E a livello di sonorità?

"Non direi, visto che il mio è rap ‘classico’, anche se c’è da dire che il mio ultimo album ha una prima metà acustica che ricorda il cantautorato italiano".

Facile prevedere che al centro dell’attenzione ci sarà ‘Le macchine non possono pregare’. "E’ un progetto parecchio denso e particolare, un’operetta rap. Per farlo al meglio dal vivo servirebbe un certo tipo di allestimento, perché l’idea è ricavarne un piccolo spettacolo teatrale. Questo per adesso non si può fare, però io lo racconto, essendo il disco un concept album".

Ed è legato a una graphic novel, vero?

"Sì, la graphic novel è la trasposizione della storia a fumetti. Il qualche modo l’album ne diventa la colonna sonora, mentre la graphic novel diventa il ‘libretto’ dell’opera".

A livello tematico il riferimento, per caso, è soprattutto all’intelligenza artificiale?

"In realtà non volevo fare troppe dissertazioni su questo tema. Il vero focus è il dualismo tra l’uomo e la macchina. Ragionando sulle macchine alla fine si scopre l’umano. E’ questa la grande rivelazione del progetto. Il tema è quello dell’umano che diventa macchina e viceversa".

Anche quello distopico della macchina che prende il sopravvento sull’uomo?

"C’è anche questo, ma è forte il tema spirituale. Il fatto è che l’uomo è sia ‘meccanica’ sia spirito. E’ software, hardware e anima".

E a livello musicale, preferisce la dimensione live o si trova più a suo agio in studio?

"Mi piacciono entrambe, anche se io amo creare. Ho sempre detto che la parte della scrittura è la mia preferita. Ma il live è fondamentale. Perché alla fine facciamo tutto questo per l’applauso".

Si definirebbe un artista ‘impegnato’?

"Non lo so, non mi sento un artista ‘sociale’. Ma quello che porto è roba studiata. I temi che affronto sono attuali. Tutto quello che ho fatto è una grande ricerca sull’umano, in qualche maniera".