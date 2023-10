Il rapper Il Tre arriva al Mamamia

Rap in salsa romana questa sera (ore 21.30) al Mamamia di Senigallia. Sul palco salirà Il Tre, pseudonimo di Guido Luigi Senia, che si è fatto conoscere con la vittoria alla competizione ‘One Shot Game’. Nel 2018 il successo virale del singolo di debutto ‘Bella Guido’ e della sua serie su YouTube ‘Real Talk’ hanno attirato l’attenzione della Atlantic Records (gruppo Warner Music Italy) con cui il rapper ha firmato un contratto. L’album di debutto ‘Ali’ (disco di platino per aver totalizzato più di 50.000 copie vendute) gli ha fruttato il Premio Lunezia (Menzione speciale al Festival della Luna di Aulla) per il suo valore musical-letterario. Lo scorso mese di settembre ha pubblicato il suo secondo disco, intitolato ‘Invisibili’.