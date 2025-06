Il re dello scrocco, prenota nel B&b e poi non paga

Prenota tre notti in un b&b poi se ne va senza pagare. Uno stratega dello scrocco che è arrivato anche a simulare che la propria compagna stava facendo la doccia, lasciando solo il rubinetto aperto, per avere il tempo di fuggire via senza saldare il conto di 288 euro. Dopo dieci giorni è anche tornato con una nuova prenotazione rubando il televisore dalla camera. Il raggiro risale alla seconda metà di dicembre del 2022, a Senigallia. Il cliente, un 38enne ligure, con una sfilza di precedenti, è finito a processo davanti alla giudice Maria Elena Cola per insolvenza fraudolenta. E’ difeso dall’avvocato Andrea Nocchi. Ieri è stato sentito il proprietario della struttura che ha raccontato come il 38enne era stato ripreso dalle telecamere mentre entrava e usciva senza saldare il conto. La prenotazione di due giorni l’aveva fatta tramite booking, il 17 dicembre 2022, poi una volta arrivato alla struttura aveva dato il suo documento per la registrazione. Dopo due giorni aveva chiesto di rimanere un terzo giorno. La mattina che doveva lasciare il b&b una dipendente l’ha visto uscire con le valige. "Le carico in auto e torno, c’è la mia compagna in camera che sta facendo la doccia". Passato del tempo lui non era tornato e aprendo la camera non c’era più nessuno dentro, nemmeno la fantomatica compagna. E’ stato trovato però il rubinetto della doccia aperto, per simulare che ci fosse qualcuno. La struttura ha sporto due denunce perché dopo dieci giorni era tornato, non aveva pagato, e si era preso la tv.