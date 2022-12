Il re indiscusso del salto in alto

Ha vinto tutto o quasi nel salto in alto. Gianmarco Tamberi, 30 anni, è il re indiscusso dell’alto italiano e uno dei massimi protagonisti di quello mondiale. A proposito di mondiale. Al Gimbo dorico gli manca quello all’aperto, come ciliegina sulla torta di una carriera che ha avuto l’apice il 1 agosto 2021 quando a Tokyo si laureò campione olimpico assieme al suo amico Barshim saltando 2.37. Non mancano titoli europei, come quello conquistato ad agosto a Monaco di Baviera, ma anche il mondiale indoor e titoli italiani. Da due anni di fila si aggiudica la Diamond League primeggiando con la misura di 2.34 a Zurigo. Vanta anche i record nazionali.