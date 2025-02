Il rebus ambiente. Antenna di telefonia a Paterno, via alla richiesta di autorizzazione

Ancona e le antenne per la telefonia mobile. Dopo i casi recenti dell’impianto a Portonovo e quello a Vallemiano, Iliad, il gestore più attivo sotto questo profilo, ha presentato una nuova richiesta autorizzativa agli enti preposti per montarne una tra Paterno e Casine di Paterno. Per la precisione, Iliad vorrebbe erigere un’antenna a Monterosato. Un procedimento lungo e complesso, legato alla necessità di avere tutti i pareri favorevoli in seno alla Conferenza dei Servizi. Iliad, come tutti i gestori, ha bisogno di un’istanza di autorizzazione a costruire, ma per l’impianto in una delle frazioni a nord del capoluogo servono diversi pareri vincolanti. Ad oggi l’unico ricevuto dalla compagnia è stato quello dell’Aeronautica militare, ma mancano i pareri molto importanti, dall’Arpam (Agenzia regionale per l’ambiente delle Marche) all’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile); servono anche il nulla osta da parte dell’Osservatorio astronomico di Pietralacroce, l’autorizzazione sismica regionale e il parere del servizio edilizia privata del Comune. Insomma un procedimento tecnico-burocratico quanto mai necessario. Senza il parere di tutti gli enti i lavori a Paterno non partono.

Un po’ quanto sta accadendo per l’altro impianto di cui Iliad ha chiesto il nulla osta, quello di Vallemiano tra via Fano e via Paolucci, dove la società avrà necessità di disporre di tutti gli assensi condizionati da parte degli enti coinvolti e terzi. Diversa, infine, la situazione dell’impianto che più ha fatto discutere e che, ad oggi, sembra possa non essere realizzato. Stiamo parlando dell’antenna da erigere all’interno dell’azienda agricola Pieri a monte di Portonovo, in piena area Parco del Conero. Proprio l’ente presieduto da Luigi Conte aveva richiesto a Iliad una serie di integrazioni tecniche entro la prima metà di gennaio; integrazioni che il gestore non ha fornito. La pratica al momento, quindi, è archiviata, ma non definitivamente chiusa e l’ipotesi che se ne possa tornare a parlare è possibile.

A proposito di ambiente, prosegue ad ampie falcate l’iter per la realizzazione di un impianto di cremazione delle salme all’interno del cimitero di Tavernelle. In questi giorni è stata istituita la Commissione giudicatrice, interna al Comune, che dovrà valutare le offerte presentate per l’appalto della struttura. Entro questa settimana dovrebbe iniziare l’analisi delle domande presentate. Ricordiamo che il progetto ha superato la fase della Conferenza dei Servizi e dunque manca davvero poco per l’affidamento dei lavori e l’attivazione del cantiere. Palazzo del Popolo vorrebbe disporre dell’impianto attivo nel 2026. Per ora la road map prosegue senza intoppi, ma molto dipenderà dai prossimi tre mesi.

Pierfrancesco Curzi