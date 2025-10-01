Il rebus Caporossi: entra se esce Ricci

La sorte di Michele Caporossi, ex direttore generale dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, è legata alla scelta che farà Matteo Ricci a proposito del suo futuro: guidare il centrosinistra in consiglio regionale per i prossimi anni o tornare al suo seggio comunitario a Bruxelles. Questa seconda ipotesi sembra la più veritiera, a quel punto sarebbe proprio Caporossi a entrare: "Sto aspettando di sapere quale decisione verrà presa – confida il manager e leader della lista civica Progetto Marche Vive – tecnicamente c’è un mese di tempo per dare una risposta, ma credo che servirà meno tempo per la proclamazione. Sono a disposizione. Matteo (Ricci, ndr) ha fatto un capolavoro nel riuscire a mettere assieme una coalizione così ampia. Nessuno avrebbe potuto fare meglio di quanto ha fatto lui. L’astensionismo ha influito tantissimo. Faccio un parallelo tra il 10% di voti persi con la percentuale dei marchigiani che non si curano più a causa di una sanità allo sbando. Nonostante questa base la destra ha vinto e si è confermata. La mancata elezione dell’ex assessore Saltamartini? Quella era ormai da tempo una stagione chiusa".

Non può mancare un’analisi della sconfitta nel centrosinistra: "Penso ci sia molto da riflettere sulla comunicazione. Noi dal canto nostro abbiamo dato il massimo, fatto una campagna elettorale sul tema della sanità, parlando di temi. Facendo parte di una lista civica nuova di zecca siamo comunque riusciti in un risultato importante che ovviamente mi rende particolarmente soddisfatto del risultato".