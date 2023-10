Il rebus cimiteri. Boom di richieste, l’impianto crematorio pronto entro il 2025

Via libera all’impianto crematorio ad Ancona, pronto entro la fine del 2025. A confermare il progetto è stato ieri l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, durante la seduta della II e III Commissione consiliare dedicata allo stato dei cimiteri comunali alla vigilia delle celebrazioni dedicate ai defunti. Nel corso dei lavori sono stati affrontati diversi temi, ma quello sicuramente più interessante riguarda lo stato di avanzamento del progetto legato alla realizzazione anche nel capoluogo di un impianto per le cremazioni. Ad oggi, infatti, tutti i defunti che ne fanno precisa richiesta in vita o su disposizione dei loro cari, vengono cremati in alcuni impianti presenti nelle Marche. Nel capoluogo un impianto simile non c’è mai stato, nonostante se ne sia parlato a lungo in passato senza arrivare a una decisione definitiva. Adesso sembra che le cose si stiano muovendo e la necessità che il sito venga realizzato è spiegata in maniera efficace dai numeri: nel corso del 2023, ossia nei primi nove mesi dell’anno, su 1.360 decessi quasi la metà, 670, sono stati cremati, ovviamente altrove. Stiamo parlando di una media del 45% in città e in costante crescita ormai da anni, come ha confermato lo stesso Tombolini che poi ha aggiunto un altro aspetto: "A livello nazionale la media delle cremazioni si aggira attorno al 35%, ad Ancona siamo ben al di sopra. Questo dato ci dice qualcosa, da qui la decisione di procedere. C’è un altro aspetto da tener presente. Non possiamo continuare ad allargare i nostri cimiteri con nuovi colombari, non c’è più spazio e i costi sono molto elevati. Tutto ciò diventa anche una questione di convenienza, per tutti, comprese le famiglie che per cremare i loro cari devono andare fuori provincia".

Stando a quanto riferito in aula dal dirigente dei lavori pubblici, Stefano Capannelli, l’impianto dovrebbe essere pronto tra due anni. Sorgerà ovviamente all’interno del cimitero di Tavernelle e sarà attiguo alla Sala del Commiato. Sui dettagli progettuali bisognerà attendere ancora qualche tempo. Durante la commissione si è discusso anche di altri aspetti, a partire dai lavori per un nuovo colombario a Tavernelle da 460 loculi. I tempi sono ancora lunghi, mentre entro 45 giorni sarà pronto un nuovo plesso, stavolta in acciaio dove troveranno spazio 75 loculi. Grande attenzione è stata richiesta dai consiglieri nei confronti dei cimiteri delle frazioni, Candia e Pietralacroce in particolare.