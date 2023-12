Il rebus dei fondi per la cultura: "Tranquilli, troveremo quei soldi"

L’assessorato alla Cultura del Comune di Ancona vedrà a bilancio preventivo appena 15mila euro e il suo assessore annuncia un assestamento di bilancio entro la prima metà del 2024 con un punto interrogativo sulle risorse. Da una parte soldi per programmare nuove iniziative culturali, dall’altra garantire il sostegno alle associazioni del settore cultura, annunciando comunque un bando per il prossimo anno e una sicura copertura ricavata dalla prima ‘manovrina’ di bilancio in pratica tra meno di un mese.

È stata una seduta della commissione bilancio abbastanza confusa quella di ieri mattina, specie durante l’audizione dell’assessore Anna Maria Bertini che alla fine ha anche sbottato: "Basta, sono stanca di rispondere e di ripetere sempre le stesse cose" ha reagito alla richiesta di chiarimenti in arrivo dalla minoranza. Il problema è che, al tirar delle somme, la Bertini non è stata in grado di dare concretezza alla risposta sul tema delle risorse, pungolata a più riprese dal consigliere di centrosinistra Carlo Pesaresi (Ancona diamoci del noi). Nella sua relazione, infatti, la titolare della cultura ha fatto alcune affermazioni importanti: "Mi sono confrontata con l’assessore al bilancio Zinni – ha detto la Bertini in commissione – e in fase di bilancio di previsione è stato possibile coprire le voci indispensabili: il servizio di Marche Teatro per oltre 1,2 milioni di euro, circa 100mila euro per la Fondazione Teatro delle Muse e altre voci per un totale di quasi 1,5 milioni di euro. Risorse liquide da investire poche, ma sono stata rassicurata sul fatto che presto ci saranno soldi disponibili per affrontare le varie necessità, tra cui il bando per il sostegno delle associazioni culturali. È vero, abbiamo i panni molto stretti addosso, ci sono criticità e non è possibile accendere mutui per la cultura".

Comprensibile la reazione di Pesaresi che ha affondato il coltello nella piaga per avere risposte su modalità, quantità e tempistica del sostegno alla cultura: "Su quali entrate certe può contare, da trasferimenti istituzionali? – ha chiesto il consigliere di minoranza – e soprattutto, se è così certa di questi soldi da annunciare una variazione già entro il 15 gennaio prossimo, ci dica di quali cifre si sta parlando. Se invece sono soldi della giunta comunale perché non li mettete subito a preventivo? Inoltre, se materialmente non avete un euro da investire adesso, come fate a organizzare un bando per la cultura senza risorse certe?".

Sorprendente parte della risposta fornita dalla titolare della cultura: "Dallo Stato non sono previsti bandi o trasferimenti per finanziare la cultura e la Regione ha dei problemi nel chiudere il bilancio, quindi. Per il bando non ci sono problemi: il tempo di organizzare tutte le procedure e sarà già marzo e per quella data i soldi ci saranno" facendo capire che quei soldi saranno frutto di una manovra interna a Palazzo del Popolo, ma senza aggiungere altri dettagli.

Il tema finirà di nuovo al centro della discussione generale durante la seduta finale del consiglio comunale dedicato al bilancio, in programma domani. In caso di tempi lunghi del dibattito globale, l’approvazione della prima manovra della giunta targata Silvetti potrebbe slittare a venerdì. Dalla maggioranza nessun scricchiolio. Oggi, intanto, ultima commissione con il focus sui servizi sociali.