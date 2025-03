Il rebus dei locali in centro: "Non è città universitaria"

Sarà possibile aprire una discoteca in centro per risvegliare la bella addormentata nel golfo? L’assessore comunale alle politiche giovanili e ai rapporti con l’Università, Marco Battino, ha rivelato al nostro giornale di essere stato contattato da vari imprenditori che stanno prendendo accordi con i proprietari di immobili, ma non può comunicarci i loro nomi per ragioni di riservatezza. In attesa che qualcuno di loro si faccia avanti, abbiamo chiesto ai giovani, i più interessati a vivere la notte tra un locale e l’altro, cosa ne pensano di quelli che hanno a disposizione e della possibilità che nasca una discoteca in città.

Tra le diciottenni, Vittoria Fedecostante, allieva della 5M del liceo scientifico "Galilei" di Ancona e caporedattrice del giornale studentesco "Eppur si muove", non è un’abituale frequentatrice di discoteche: le è capitato di andare al Nyx per le feste d’istituto e un paio di volte al Mamamia di Senigallia. "Essendo fuori città – precisa – mi risulta abbastanza scomodo, anche perché non ho l’auto. Inoltre, non ho grandi stimoli. Se ci fossero più locali notturni in città, sarei portata a frequentarli ma comunque non assiduamente".

Secondo la presidente dell’associazione universitaria Gulliver, la più rappresentativa dell’ateneo dorico, Veronica Barlassina, "Ancona non è una città universitaria: come studentesse e studenti, facciamo molta fatica a trovare proposte culturali e spazi di aggregazione che rispondano davvero alle nostre esigenze".

Dove vi ritrovate?

"Alcuni locali del centro offrono serate con piccoli dj set, ma sono limitati dagli spazi e dalle limitazioni orarie".

Come associazione universitaria cercate di sopperire?

"Come Gulliver, oltre alle altre iniziative culturali, organizziamo eventi musicali all’interno della Facoltà di Economia, ma anche noi dobbiamo rispettare restrizioni sugli orari, con la musica ad alto volume consentita solo fino a mezzanotte o, al massimo, all’una di notte il sabato. I pochi locali notturni si trovano fuori città in luogi irraggiungibili con il trasporto pubblico".

Siete mai stati al circolo Erèsia?

"Abbiamo avuto il piacere di collaborare con il circolo, una vera ventata di aria fresca per Ancona, grazie alle sue numerose proposte – musicali e non – promosse e a un’offerta variegata, che spazia dai concerti alle rassegne di musica elettronica e ai dj set".

Cosa chiedete?

"Siamo studentesse e studenti, che rappresentano una comunità molto numerosa ma troppo spesso ignorata, e chiediamo più iniziative culturali, più spazi di aggregazione e più occasioni di svago. Perché il divertimento e la socialità dovrebbero essere parte integrante dell’esperienza universitaria e dell’offerta di una città che cerca di proporsi come attrattiva e accogliente".