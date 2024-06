Il rebus del centro sportivo: "La società ne risponderà"

Caro ex amico (oggi nemico) ti scrivo. Una delle canzoni italiane più amate ben rappresenta la situazione attuale sul fronte dei rapporti, ormai inesistenti, tra la dirigenza della società U.S. Ancona e le istituzioni locali. A partire dal Comune di Ancona, rimasto col cerino in mano per quanto concerne la vendita del terreno a Passo Varano dove sarebbe dovuto nascere il centro sportivo biancorosso. La firma sul passaggio dell’area e dunque sull’acquisto della stessa per un valore di circa 1,2 milioni di euro, doveva essere realizzata entro il 30 giugno. Ormai non se ne farà più nulla, ma formalmente il contratto è ancora in sospeso: "È stata la stessa società, nel febbraio scorso, a chiedere di fissare i tempi per la firma e il passaggio dell’area di nostra proprietà e lì realizzare la cittadella sportiva – spiega l’assessore al Patrimonio, Angelo Eliantonio – Il termine richiesto era il 30 giugno e al netto di quanto accaduto la scorsa settimana, noi abbiamo provveduto a scrivere di nuovo ai diretti interessati della società ricordando loro l’opportunità di ottemperare a quell’impegno preso. Sappiamo benissimo che nessuno risponderà a quella lettera, ma per noi era un atto dovuto di cui chi di dovere dovrà rispondere in futuro. Il contratto salta, ce lo comunichino ufficialmente". Passato il 30 giugno, lo spazio incolto a Passo Varano resterà tale a tempo indeterminato: "Il terreno è stato trasformato in area sportiva attraverso una destinazione d’uso, proveremo a venderla al soggetto societario che subentrerà".

p.cu.