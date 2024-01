Il rebus delle concessioni balneari. Scadute e prorogate di un anno

Da lunedì sono scadute le concessioni di 85 stabilimenti balneari, ma il governo Meloni, con il decreto milleproroghe di febbraio scorso ha deciso di approvare una proroga di un anno, spostando la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024. Hanno ancora nove anni di respiro quelle concessioni che hanno scadenza 2033: "Per quelle concessioni la scadenza rimane tale – spiega Elena Campagnolo, assessore all’Ambiente e al Porto - non ci sarebbero all’orizzonte altri movimenti da parte dell’Europa che farebbero pensare in maniera diversa". Nei balneari sono sorti dubbi su quale sia la data da rispettare e nei giorni scorsi sono stati in molti a contattare l’assessore per avere rassicurazioni riguardo alla scadenza ‘dicembre 2024’. In questo momento i funzionari comunali che si occupano di gestire il demanio marittimo si trovano fra l’incudine e il martello: da un lato c’è una legge italiana che decide come nuova scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024, ma dall’altro lato c’è la responsabilità civile e penale di applicare una norma in palese contrasto con la giurisprudenza amministrativa e con il diritto europeo. Ci sono Comuni che hanno avviato bandi per riassegnare le concessioni, ma non è il caso del Comune di Senigallia che rispetterà la norma governativa. I cambiamenti riguardo alle concessioni interesseranno non solo i balneari, ma anche l’ente stesso, infatti per il 2024 prosegue infatti la procedura di richiesta in consegna delle concessioni: gli enti pubblici, nel caso occupino delle aree demaniali marittime per uso pubblico, possono chiedere la consegna di tali aree e non pagare il canone di concessione. "Si parla di un risparmio di 100 mila euro – prosegue l’assessore Campagnolo – l’area non può essere sub concessa ma solo utilizzata dal Comune nell’ambito delle sue attività". Concessioni che interessano alcuni tratti di lungomare Mameli e Italia, bagni pubblici sull’arenile, alcuni sbocchi a mare: "Noi abbiamo molte aree demaniali di cui da decenni paghiamo la concessione – conclude l’assessore Campagnolo – richiedere e ottenerne la consegna rappresenterebbe un risparmio per le casse comunali che potrebbero continuare ad usufruire delle aree". La procedura di richiesta sarà effettuata quest’anno poi, per il via libera, bisognerà attendere l’autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.