Il rebus di via Torresi "I balordi possono tornare"

I proprietari della palazzina di via Torresi, oggetto dell’ordinanza firmata dal sindaco Silvetti nei giorni scorsi, hanno adempiuto agli obblighi fissati nel documento, ma sarà sufficiente per bloccare le intrusioni nell’edificio? L’intervento per sigillare porte e finestre dell’edificio di due piani è stato fatto da parte della proprietà, tuttavia servirà del tempo per capire se le misure saranno sufficienti per bloccare le occupazioni abusive e la presenza di senza fissa dimora.

L’ordinanza, firmata da Daniele Silvetti il 21 agosto, doveva servire per risolvere il problema ed evitare ai proprietari una sanzione che poteva raggiungere anche i 500 euro. L’altro giorno la proprietà è intervenuta nella palazzina dei civici 39 e 41 e ha applicato altrettante catene con lucchetti a tutte le finestre e soprattutto alla porta d’ingresso principale e al cancello che immette nel secondo appartamento dell’unità immobiliare. Lavoro fatto, scadenza rispettata. Problema risolto? I residenti, alcuni dei quali fanno parte del Comitato Ankon Civica, non ne sono convinti: "Una coppia di persone è intervenuta effettivamente nei giorni scorsi e ha applicato le solite catenelle che però poi i senza tetto puntualmente rompono per entrare nell’edificio. Fanno tutto in maniera rudimentale – spiega una residente della zona – bisognerà capire se sono stati rispettati i canoni di sicurezza".

Il Comitato Ankon Civica si è battuto a lungo per risolvere la questione del degrado provocato dall’abbandono di quell’edificio, ricettacolo anche di balordi oltre che di persone oggettivamente senza una dimora dove trascorrere le notti. L’ordinanza del sindaco avrebbe dovuto mettere la parola fine all’occupazione abusiva della casa di via Torresi e dunque risolvere il problema, ma non è da escludere che le stanze di quella villetta abbandonata possano tornare a ospitare i senza fissa dimora. Un ruolo importante nei prossimi giorni lo avrà il comando della polizia locale che dovrà organizzare dei sopralluoghi in via Torresi. L’obiettivo sarà confermare la bontà dell’intervento oppure il mancato rispetto da parte dei senza tetto e dunque la necessità di rinforzare l’ordinanza sindacale.

L’occupazione dell’edificio negli anni scorsi ha comportato problemi per i residenti della via, tra rifiuti e pericoli, ma non è detto che la firma del documento da parte del sindaco abbia definitivamente azzerato il degrado.