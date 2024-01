Il rebus Mercato delle Erbe: "I lavori non sono neanche iniziati. Fate presto, siamo in un cantiere"

Lavori in ritardo, i negozianti di Corso Mazzini alzano la voce: "Saranno 18 mesi di cantiere, sbrigatevi. Ci avete tolto le bancarelle, almeno muovetevi". Non usano mezzi termini i negozianti del Corso vecchio, orfani del mercato ambulante dall’8 gennaio, quando i bancarellari sono stati trasferiti (per un test di un mese) su Corso Garibaldi, tra polemiche e dissapori. La strada tra via Marsala e Corso Mazzini è transennata, ma i pedoni continuano a passare per consentire agli operatori commerciali del Mercato delle Erbe e del tratto finale di Corso Mazzini di poter sopravvivere e lavorare. Due giorni fa, qualcuno parlava di un possibile sit-in per sollecitare il Comune con i lavori, che pare procedano a rilento. Il cantiere avrebbe dovuto infatti iniziare l’8 gennaio, o almeno così è scritto sui cartelli. Ma il primo camion si è visto solo ieri, come conferma Flavio Zoppi, del frequentatissimo bar ´Alla tazza d’oro´: "È arrivato stamattina (ieri per chi legge, ndr) e non so neppure se sia legato al cantiere del Mercato, come spero. Siamo quattro giorni in ritardo, qui tocca muoversi. Noi siamo preoccupati, è un momento difficile: dopo pandemia, rialzi alle bollette dovuti alla guerra in Ucraina e conflitti in Medio Oriente, questa del cantiere non ci voleva. Ok, si facciano i lavori, ma sbrighiamoci. Ovvio che ci sarà meno passaggio, però teniamo duro. Io del sit-in non so nulla, ma è opportuno iniziare i lavori, altrimenti scadiamo nel ridicolo e altroché 2 anni. Deve filare tutto liscio, senza intoppi. Invece, fino a ieri, c’erano solo transenne e blocchi di plastica. Poi, ecco c’è questo camion che non si capisce cosa faccia. Questi lavori stanno facendo sorgere frizioni nel tessuto commerciale che invece dovrebbe essere coeso".

"Lei mi parla di ritardi nei lavori? Beh, apprezzo la sua diplomazia da giornalista, ma qui il fatto è che non è iniziato un bel niente – tuona Laura Turchetti, di ´Harmony Lingerie´ – Se propongono un sit-in, io ci sto. Hanno mandato via i bancarellari, sembrava fosse tutto pronto e invece siamo ancora così. Sicuramente ci saranno intoppi, vedrà che finiremo fra 3 anni e io sono molto preoccupata perché mi ritrovo in un cantiere. Già la situazione non era rosea prima, figurarsi ora. E l’importante è che i tir non parcheggino davanti alla mia vetrina". Daniele Pietroni, del caratteristico ´Zazie´ è piuttosto tranquillo: "Inizialmente non ci era stato detto molto di questi lavori. Poi, diverso tempo fa, abbiamo contattato il Comune e ci è stato spiegato tutto. Il cantiere sta iniziando in queste ore, sono sereno. L’unica preoccupazione sono le celle frigo e i condizionatori che stanno sul retro. Spero non siano intasati dalla polvere altrimenti sarebbe un problema". "La vera questione sono i parcheggi, il cantiere toglie spazio alle nostre auto – osserva Sauro Zanotti, de ´La Bottega dei sapori´ – Io devo mettere la macchina agli Archi, lo Stamira è troppo costoso. Servono convenzioni e abbonamenti per i negozianti, che sono più residenti dei residenti".