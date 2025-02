Il rebus mobilità: "La soluzione al caos non è il senso alternato in via della Loggia"

"Nessuna soluzione sulla mobilità, solo proposte folli, schizofreniche e inadeguate. E nel frattempo, dov’è il PUMS? Dov’è la progettazione armonica di una città sicura, inclusiva, accessibile a tutti, dov’è questa ‘Grande Ancona’? Per ora assistiamo ogni giorno a uno show, ripetitivo e alla lunga anche intollerabile". L’affondo di Valeria Campanella, membro del coordinamento di Altra Idea di Città e consigliera di Altra Idea di Quartiere del Ctp 1, è diretto e riguarda il tema della mobilità. Il suo intervento prende spunto da quanto riportato nel corso delle ultime settimane dal Carlino sul tema: "Viviamo in una città dove la mobilità viene dettata dal potere economico e non dalla necessità di tutela del paesaggio, della storia, dell’ambiente e della vivibilità _ attacca la Campanella _. La ZTL viene considerata, sbagliando, un privilegio dei residenti e non uno strumento di contrasto all’uso spropositato dell’auto privata con tutto quello che genera. Aumentano posti e stalli per la sosta blu, un attrattore e causa di traffico alla ricerca di parcheggio, sorvolando e contraddicendo le richieste dei residenti di posti gialli riservati. Pur di aumentare il numero di posti blu si limitano le carreggiate contravvenendo al codice della strada".

Dopo il tema generale l’analisi della consigliera del Ctp 1 va a colpire una figura in particolare: "Abbiamo un assessore al traffico che ‘consiglia’ alla polizia locale di chiudere un occhio sulla sosta selvaggia. ‘Non mettete multe’ quindi come dire ‘Giratevi dall’altra parte’. La risposta dell’Assessore Zinni al caos, che regna sovrano in centro città, è un senso unico alternato in via della Loggia. Ma davvero pensa che 200 metri di senso unico alternato sono la soluzione? Tutti sanno che i blocchi semaforici rallentano il traffico e che l’aspettare il verde con i motori accesi non è certo una soluzione adeguata. Viviamo in una città priva di corsie preferenziali e di piste ciclabili. Tutto il cerchio della mobilità e della sosta è fallato, ci sono strade groviera e marciapiedi sconnessi; il rapporto ICSR ci posiziona tra le cinquanta città più pericolose d’Italia e uno degli indicatori è la spesa pro-capite per la manutenzione delle strade".