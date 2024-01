Il rebus parcheggio San Martino. La giunta fa chiarezza sul progetto: "Nessuno stop, stiamo valutando"

"Non abbiamo deciso di non fare il parcheggio San Martino, stiamo analizzando le perplessità che sono emerse. Dopo aver adottato il Pums, pronto nel giro di un mese forse, adotteremo il piano dei parcheggi e valuteremo a fondo l’opportunità di realizzare quel multipiano". Il vicesindaco Giovanni Zinni smentisce lo stop alla realizzazione del parcheggio all’esterno della galleria San Martino, lasciando ancora uno spiraglio aperto. Secondo i ragionamenti della maggioranza, le perplessità sono legate alle ricadute effettive sulla sosta in riferimento ai costi, definiti onerosi, dell’opera: "Inizialmente gli stalli previsti erano un centinaio – ha aggiunto Zinni – poi le analisi successive alla progettazione hanno ridotto quel numero di alcune decine. A quel punto temiamo non possa svolgere appieno la sua funzione. Noi cerchiamo più stalli in centro in favore dei residenti, ma anche per le categorie commerciali attraverso la sosta produttiva".

È importante rilevare la situazione del sito su cui la vecchia amministrazione ha voluto credere affidandolo al Concorso di Idee. Tutto ciò risale all’inizio della seconda legislatura Mancinelli, nel 2018, quando la palla è passata alla partecipata del Comune Mobilità&Parcheggi a cui è stato dato mandato di rilevare il carteggio. Le procedure erano state fatte seguendo i dettami del Prg che prevedeva l’opportunità di recuperare l’area realizzando un parcheggio. Nel maggio del 2021 il Comune (proprietario del suolo), attraverso una delibera, ha dato mandato a M&P per l’affidamento ‘in house’ del parking, proceduto al diritto di superficie e infine c’è stato l’affidamento della progettazione esecutiva a una società toscana (con l’opzione della direzione lavori). Concorso di Idee e progettazione esecutiva sono costati dei soldi, per il primo sono stati già spesi 30mila euro, per la seconda è stata prevista una somma a bilancio; la voce non è stata specificata, si tratta comunque dell’8-10% del valore dell’immobile e valutando il San Martino tra i 3 e i 4 milioni di euro, la somma è abbastanza chiara. Se l’amministrazione decidesse di abbandonare il progetto, queste somme andrebbero perse e ricadrebbero sul bilancio di M&P, società partecipata al 100% del Comune.

L’alternativa è modificare la destinazione d’uso dell’area, attraverso una variante, dedicandola ad altri usi, tra cui uffici, ma anche uno studentato. Sono queste le valutazioni che la giunta probabilmente sta facendo per non sprecare risorse già assegnate.

Ecco invece le 5 ragioni per non interrompere la realizzazione del park San Martino secondo il Pd: "Non è vero che è sconveniente dal punto di vista economico; parcheggi in centro per favorire lo shopping e aiutare i commercianti; è fondamentale anche per dare una risposta ai bisogni dei residenti e a una zona in piena riqualificazione tra Università-Provincia-Inail che a breve ritorneranno in quella zona; alleggerisce il traffico e contribuisce a ridurre l’inquinamento vista la vicinanza allla galleria San Martino; servirebbe per riqualificare quella zona e costringerebbe i parcheggi privati a calmierare i prezzi".