Il rebus "Podesti". Chiuse per il terremoto: "I tempi per sistemarle sono ancora incerti"

"I tempi per sistemare la scuola media ‘Podesti’? Al momento non possiamo dare un orizzonte certo". A dirlo ieri durante il consiglio comunale è stato l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini, interrogato da Francesco Andreani (Ripartiamo dai giovani). A rischio non solo l’anno scolastico appena iniziato, ma anche il prossimo.

Discorso che vale anche per le altre due scuole lesionate dal sisma, le medie del Pinocchio e la materna ‘25 Aprile’: "È volontà dell’amministrazione _ ha aggiunto Tombolini _ provvedere il prima possibile al riguardo con l’obiettivo di rendere di nuovo disponibile la scuola. Il finanziamento pervenuto attualmente riguarda una somma che ci consentirà di avviare il percorso della redazione del progetto di fattibilità e il piano economica per l’intervento minimo. Per dare corso alle opere dovremo aspettare i finanziamenti regionali". In effetti la progettazione di fattibilità per la scuola ‘Podesti’ di via Urbino, per un importo di 1.050.000 euro, a seguito delle lesioni riportate dopo il terremoto del 9 novembre 2022, è stata avviata.

Attesi al riguardo i contributi da parte della Regione Marche. Dopo l’evento sismico dello scorso anno si era reso necessario lo spostamento delle classi della scuola.

Quest’anno le prime tre classi sono ospitate alle ‘Da Vinci’ in via Marconi, circa 70 studenti. Mentre altri 160 alunni sono accolti dalla scuole Tommaseo. Il comune, già al tempo della vecchia sindacatura, aveva effettuato un’indagine sulle condizioni dell’immobile per valutare quali interventi fossero necessari. Evidenziato dai tecnici un range di cinque interventi che vanno dalla demolizione e la ricostruzione per 8,7 milioni di euro fino alla risistemazione delle sole parti ammalorate per un totale appunto di poco più di 1 mln di euro. Ora gli uffici che hanno avviato la progettazione di fattibilità per questa ultima ipotesi stanno aspettando i fondi regionali. Sempre riguardo alle scuole ‘Podesti’, l’assessore alle politiche educative, Antonella Andreoli, ha ricordato che "lo spostamento delle ‘Podesti’ in altre sedi ha portato alla rimodulazione del trasporto scolastico. Sono a disposizione due bus per il trasporto andata e ritorno di circa 240 studenti da via Urbino, davanti all’ex scuola, o dal punto di raccolta della fermata bus di via Giordano Bruno (davanti ex Enel) per piazza Kennedy. Uno dei mezzi parte da via Monte Vettore (piazzetta di Posatora, ndr.) per raccogliere 20 studenti. Inoltre _ ha aggiunto l’assessore comunale in quota Lega _ è stato reso anche disponibile un minibus per 14 studenti diversamente abili con percorso dalle ‘Podesti’ di via Urbino fino alla scuola Tommaseo di via Fanti, in centro storico".

Pierfrancesco Curzi