Il rebus polizia locale. Ecco la commissione, cinque nomi da scegliere per il nuovo comandante

Comandante della polizia locale di Ancona, i tempi si allungano, ma intanto è stata ufficialmente istituita la Commissione Tecnica che dovrà fornire al sindaco 5 nomi in una lista di 34 tra cui scegliere. L’analisi dei profili, la fase decisionale e tutte le pratiche burocratiche dovrebbero portare la nomina definitiva abbastanza in là rispetto al 15 settembre, la data inizialmente indicata dalla giunta: "La Commissione dovrà studiare bene tutte le posizioni e i curriculum dei candidati e l’opera non sarà così immediata, ma richiederà del tempo. È impossibile al momento stabilire una data precisa per l’annuncio ufficiale. Abbiamo sollecitato la Commissione affinché si possa avere la rosa dei papabili entro la fine del mese" spiega il vicesindaco, Giovanni Zinni, assessore con delega alla polizia locale.

Quanto meno la Commissione è stata istituita, con tempi piuttosto lunghi, ma adesso è pienamente operativa. L’amministrazione ha scelto i componenti della stessa che avrà al suo vertice il segretario generale, Giovanni Montaccini, in questo momento facente funzione proprio del comando della municipale. Assieme a Montaccini ci saranno il dirigente del settore bandi e concorsi, Giorgio Foglia, vicesegretario generale, mentre come membro esterno ‘esperto’ della commissione è stata scelta la comandante dei vigili urbani di Ascoli Piceno, Patrizia Celani. L’ultima casella riguarda la segreteria della commissione, affidata a Cecilia Vallasciani, altra figura interna all’amministrazione comunale.

I membri della commissione dovranno analizzare 34 curriculum, tra cui 4 appartengono a ufficiali interni al comando delle Palombare, compreso l’attuale reggente operativo del comando, Luca Martelli. Le altre figure arrivano da fuori città e ci sono comandanti di diversi centri sia del territorio metropolitano e provinciale che regionale. Non mancano candidature anche da fuori regione.

Il condottiero di un corpo ridotto ai minimi termini sotto il profilo della pianta organica, appena 80 unità, mai così bassa nella sua storia, andava nominato entro poche settimane dalla vittoria delle elezioni comunali da parte di Daniele Silvetti che però sul tema esprime un concetto: "Ha ragione, i tempi si sono allungati, ma per arrivare a una scelta ponderata e vincente serviva tempo. Non si tratta di una nomina qualsiasi, non posso permettermi un passo falso, non voglio sbagliare su questo ambito. Sarà una scelta molto importante".

Tempo fa, in un’intervista rilasciata al Carlino, l’assessore Zinni aveva annunciato che il concorso per assumere i nuovi vigili sarebbe stato bandito soltanto nel 2024. entro quella data il numero degli agenti attivi sarà sceso sotto quota 80.