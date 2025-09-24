Il rebus raffineria Api. Ufficiale: c’è l’accordo per la cessione di Ip: "Occupazione garantita"

È arrivata anche l’ufficialità. Ieri, infatti, Socar ha annunciato la firma di un accordo per l’acquisizione del 99,82 per cento delle quote dell’Italiana Petroli (Ip) da Api Holding. Accordo, quello con la multinazionale energetica azera, che fa seguito alla lunga procedura competitiva di M&A che ha visto la stessa Socar impegnata sin dall’ultimo trimestre del 2024. L’operazione, si legge nella nota, è sospensivamente condizionata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari (in materia di Antitrust, sovvenzioni estere e Golden Power). Secondo le stime, il closing potrebbe avvenire entro il primo trimestre del 2026.

"Socar – ancora il comunicato – intende agire in continuità per preservare e valorizzare la forte posizione di mercato di Ip e la sua reputazione, assicurando una fornitura stabile di servizi di alta qualità ai propri clienti, partner e stakeholder". Inoltre, "preserverà i livelli occupazionali e, in linea con la strategia del gruppo, la tutela dell’ambiente rimarrà una priorità per le proprie attività in Italia". Questa "acquisizione rappresenta un traguardo importante per la crescita di Socar all’interno del mercato energetico europeo e riflette l’impegno nel rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali tra Azerbaijan e Italia, nonché un forte contributo alla sicurezza energetica e allo sviluppo sostenibile dell’Europa".

L’Ip, come noto, è attiva dal 1933 nel settore dei carburanti e della mobilità. Negli anni si è radicata con circa 1.600 dipendenti, una rete di oltre 4.500 punti vendita a marchio Ip, una capacità di lavorazione greggio di circa 10 milioni di tonnellate distribuita in due raffinerie, tra le quali quella di Falconara. Api Holding ha deciso di vendere la propria intera partecipazione in Ip, "a conclusione di un accurato processo di selezione dell’acquirente, valutando favorevolmente, tra gli altri aspetti, il profilo istituzionale e la profonda conoscenza del business da parte di Socar", la prosecuzione della nota.

"La convinzione è che la cessione ad un gruppo industriale multinazionale dalle solide credenziali possa consentire ad Ip di proseguire nell’iter di costante perseguimento dell’eccellenza che ha caratterizzato la corrente gestione nel corso degli anni, valorizzando i talenti aziendali, rafforzandone il posizionamento su scala globale e confermandone il ruolo di hub strategico del Mediterraneo". Socar è specializzata nell’estrazione, lavorazione e distribuzione di risorse energetiche. Per il presidente di Socar Rovshan Najaf, "l’acquisizione di Italiana Petroli è un passo importante nella nostra strategia di diversificazione a livello internazionale. Riflette il nostro impegno a lungo termine nello sviluppo di un business competitivo, innovativo e responsabile che contribuisce alla sicurezza energetica dell’Europa e rafforza ulteriormente la partnership tra Azerbaijan e Italia".

Dal canto suo, il presidente dell’Api Ugo Brachetti Peretti ha sottolineato che "Ip è e resta un operatore di riferimento nel settore dei carburanti a livello nazionale e un attore fondamentale per la mobilità e la sicurezza energetica del Paese. Dopo oltre 90 anni al timone di quella che è diventata una delle principali aziende italiane, siamo orgogliosi di lasciare ai futuri azionisti una solida eredità fatta di competenze, professionalità straordinarie, know-how e una grande capacità di innovazione", ringraziando management e collaboratori.