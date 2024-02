Il rebus sosta in centro: "Parcheggio San Martino, ora avanti tutta per farlo. Scambiatore a Vallemiano"

Il parcheggio San Martino si può fare. Azzerate le scaramucce interne alla giunta di centrodestra, il progetto da realizzare all’esterno dell’omonima galleria non è più così remoto, ma saranno necessarie delle modifiche. Così il sindaco Silvetti aveva dichiarato al Carlino la settimana scorsa: "Con il progetto originale non lo faremo mai, troppo alti i costi, ma rimodulando il piano se ne può parlare. Ho dato mandato al Direttore generale, Giorgio Luzi, di studiare le possibili soluzioni". Quelle di Silvetti non erano parole di circostanza e a confermalo è lo stesso Luzi: "Un professionista toscano sta valutando la possibilità di abbassare i costi di realizzazione dell’opera che al tempo di quando è stata pensata e approvata dopo il concorso di idee (ben prima del Covid, ndr) costava circa 3 milioni. Col passare del tempo e degli avvenimenti mondiali il prezzo si è raddoppiato, ecco perché non è più vantaggioso farlo – spiega il manager maceratese a capo della multi-utility partecipata al 100% del Comune pronta a cambiare nome, da Mobilità&Parcheggi a Ancona Servizi – Per realizzare l’opera serve un piano di rientro dell’investimento, a 6 milioni, con meno di 120 posti auto è anti-economico. Confrontandomi con quel professionista e con i rispettivi collaboratori abbiamo visto che modificando alcuni aspetti chiave l’impatto finanziario dell’opera può essere dimezzato. Invece di una struttura fissa in acciaio, un’altra prefabbricata con altri materiali, andando meno sotto terra si riducono ulteriormente i costi. Magari si perderanno alcuni posti, scendendo a 95, ma pagando la metà del prezzo avendo la possibilità di ammortizzare i costi non in trent’anni ma poco più della metà. Di giorno utilizzabile per la sosta veloce, di notte, dalle 20 alle 8, per i residenti. La sua posizione è strategica, funzionale per evitare l’assembramento di traffico in centro, limitare le emissioni e fungere da perfetto scambiatore".

Fino a qui il presente e il realizzabile, ma riferendosi al concetto di ‘scambiatore’ Giorgio Luzi presenta un’idea concreta e anch’essa fattibile e vantaggiosa: "Sto studiando l’ipotesi di realizzare un parcheggio con servizio di navetta elettrica verso il centro all’ex mattatoio, a Vallemiano, proprio sotto il comando dei vigili del fuoco. Lo spazio per costruire un progetto simile c’è tutto e il punto è davvero strategico. Collegato all’Asse e in ingresso verso e in uscita dalla città sarebbe perfetto. Quell’obiettivo piace all’amministrazione e io l’ho puntato e ci lavoro. Credo sia necessario evitare il più possibile l’ingresso dei veicoli in centro, li dobbiamo portare via e non aggiungere, pedonalizzare più strade possibili e far crescere la vivibilità e l’attrattività del capoluogo" conclude Luzi.

Due visioni diverse come le sensibilità quelle che si confrontano nell’amministrazione: parcheggi dentro o fuori il centro urbano, scambiatori o fissi? Il varo del Pums prima e del Pup (Piano urbano dei parcheggi) poi dovranno ridisegnare la mappa di Ancona.