Il rebus sosta per il centro. Park San Martino, tutto fermo. Agli Archi il sistema Sky Data

Il vincolo della Soprintendenza, la nuova progettazione e tutta una serie di nulla osta da portare a casa: la burocrazia blocca ancora il via libera ai lavori per realizzare il parcheggio San Martino. La modifica del progetto per aumentare i posti auto della struttura da realizzare sulle ceneri di un rudere avvolto dal degrado sta allungando i tempi, ma in un Paese limitato da lacci e laccioli è tutto normale. È stata proprio la giunta comunale a voler ampliare lo spettro della capienza, portando il numero degli stalli da un centinaio abbondante a circa 150: "Si tratta di modificare il progetto togliendo la parte che era stata inizialmente dedicata agli uffici, che andrebbero dunque azzerati, per mettere quella cubatura a favore degli spazi, con la possibilità di recuperare almeno 40 posti". A dirlo è il direttore generale di Ancona Servizi, ex Mobilità&Parcheggi, Giorgio Luzi, che, così come per il suo incarico in Conerobus, sta piano piano rientrando negli ingranaggi della partecipata al 100% del Comune. Il progetto del San Martino, affidato a una società fiorentina, è seguito proprio dalla multiservizi dorica che poi si occuperà anche del funzionamento della struttura e anche della sua rendita economica per bilanciare i costi di ammortamento prima di iniziare a fare utili: "La modifica proposta dal sindaco Silvetti si può fare e in effetti aumenterà la capienza, ma è chiaro che per un cambio così sostanziale servono altre autorizzazioni, in particolare appunto anche da parte della Soprintendenza. Per il resto la strategia è tracciata – aggiunge Luzi – e una volta pronto siamo sicuri che quel contenitore sarà molto importante e molto frequentato. Ci sarà spazio anche per la sosta residenti nell’orario 20/8. Il prezzo del biglietto? Difficile dirlo adesso, potrebbe aggirarsi attorno ai 2 euro l’ora".

La strategia dei parcheggi da parte del Comune e, dunque, di Ancona Servizi, non si ferma qui. Innanzitutto un nuovo apparato tecnologico di ultima generazione introdotto al maxiparcheggio degli Archi: "Da ieri stiamo montando il sistema Sky Data per il riconoscimento delle targhe in modo da agevolare l’utilizzo del parcheggio e rendere tutto più al passo coi tempi. Entro settembre dovremmo essere in grado di attivarlo. Stiamo cercando sempre di più di migliorare la qualità dei parcheggi di nostra competenza" spiega il Dg di Ancona Servizi che poi passa ad analizzare le future strutture di cui l’azienda da lui guidata potrebbe occuparsi: "È vero, l’amministrazione ci ha chiesto di occuparci della realizzazione e della gestione del parcheggio Birarelli, un’opera non facile da portare a compimento. Il dialogo è in corso e vedremo i futuro sviluppi. Il parcheggio all’ex stazione marittima? Sarebbe molto funzionale".

Pierfrancesco Curzi