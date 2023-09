Il rebus vaccinazioni: "Noi medici non rispettati"

"Il nostro lavoro ha un valore e non ci riferiamo a quello economico, ma alla dimostrazione concreta delle istituzioni verso la nostra categoria. Chiediamo che ci venga trasmessa quella serenità e quella buona predisposizione che per adesso gli enti hanno assicurato solo sulla carta". Queste le parole di Paola Lodolini, segretario della provincia di Ancona della Federazione italiana medici di medicina generale. La campagna vaccinale partirà a breve, tra poco meno di un mese, il 12 ottobre, ma i medici di base chiedono di veder riconosciuti i loro sforzi, come da accordi sottoscritti nel dicembre 2022, ma mai attuati: "Tra i medici di medicina generale abbiamo raccolto amarezza, perplessità e disappunto per il nuovo percorso che interesserà le vaccinazioni (anticovid, antinfluenzali e pneumococco) della popolazione della provincia di Ancona. La nostra presenza sul territorio è pluriennale e nonostante la certezza della presenza del medico all’interno del processo vaccinale e la precisa conoscenza della storia clinica del paziente che viene vaccinato, la categoria si ritrova declassata nei riconoscimenti del loro impegno – la denuncia di Lodolini – Dalla politica, dall’ufficio salute della Regione e dall’azienda sanitaria territoriale non arrivano garanzie sufficienti affinché i medici possano operare serenamente per la salute dei cittadini e per assicurare, come ogni anno, la quota maggiore delle vaccinazioni antinfluenzali somministrate alla popolazione dei pazienti fragili. L’attività vaccinale di ogni medico di base richiede uno sforzo in termini di energie impiegate, tempo dedicato e gestione dell’attività ambulatoriale che deve essere comunque garantita senza creare rallentamenti nell’assistenza. Il lavoro della medicina generale è già messo a dura prova dal bisogno di salute dei cittadini che non sempre trova risposta per la congestione e l’affaticamento del sistema salute della regione. Da qui la necessità di poter contare su processi snelli e chiari per la trasmissione dei dati derivati dall’azione vaccinale e soprattutto il rispetto degli accordi che ad ora non sono stati ancora recepiti dall’azienda sanitaria nonostante deliberati dalle Istituzioni regionali preposte. Ci aspettiamo che la politica vigili con attenzione sul rispetto degli accordi, da un’indagine il 94% ritiene di subire una mancanza di rispetto degli accordi presi per il lavoro svolto". La categoria chiede di veder riconosciuti non solo i 6.16 euro per ogni dose somministrata, ma anche l’ulteriore euro per tutte le dosi (che è possibile innalzare fino a 3 euro). "È ora di recepire gli accordi", chiude.

Nicolò Moricci