Il record "I 18 anni a un giorno dalle liste"

Massimiliano Junior Sopranzi un record lo ha stabilito e difficilmente qualcuno lo batterà. È lui il candidato più giovane che si presenta al via alla campagna elettorale per il prossimo consiglio comunale. Il 14 e 15 maggio concorrerà nella lista dell’Udc, l’Unione di Centro per Ancona, a sostegno del candidato della coalizione di centrodestra Daniele Silvetti.

Massimiliano potrà fare campagna elettorale e battersi con gli altri 500 e rotti candidati grazie al fatto che il termine per la presentazione delle liste è stato fissato il 14 e 15 aprile scorsi e lui ha compiuto 18 anni, ossia il limite minimo per poter partecipare a una competizione elettorale, il 13 aprile.

Non sappiamo se sia un record assoluto, ma poco ci manca: se il legislatore, nel fissare le date elettorali avesse modificato il calendario di 48 ore, facendo slittare tutte le scadenze, il neomaggiorenne non ce l’avrebbe fatta.

Giovane, giovanissimo subito a un primo sguardo, ma già con le idee chiare, anche per il modo di vestirsi, elegante con giacca e cravatta, come dovrebbe essere per la politica in generale che invece ha perso molti dei suoi punti di riferimento, compresa l’immagine. Studente e calciatore nella società cittadina, ha gradimenti alterni a livello di giocatori da emulare e squadre per cui fare il tifo, dove spunta un derby quanto mai attuale: "Il mio ruolo è quello del centrocampista – racconta al Carlino Massimiliano Junior Sopranzi –, posizione in campo che occupo nella squadra Primavera dell’Ancona dove gioco da anni ormai. Il mio calciatore di riferimento è Niccolò Barella, centrocampista dell’Inter e della nazionale, e detto da me è tanta roba visto che sono un tifoso del Milan".

Il calcio ricopre una parte importante nella vita del giovane anconetano, ma poi c’è l’impegno in politica, nato di recente con tanta passione, ma soprattutto mosso da un tema molto sensibile e per lui vicino: "Mio fratello è nato 24 anni fa con la Sindrome di Down – spiega Massimiliano – e guardando di primo acchito la mia esperienza personale credo che ci sia molto da fare per aiutare persone come lui. È stata questa la molla che mi ha spinto a impegnarmi in prima persona. Perché l’Udc? Innanzitutto perché volevo sostenere Daniele Silvetti e poi perché il mio orientamento è sempre stato di centrodestra. Questa mi sembrava la squadra giusta con cui collaborare".

Nelle fila dell’Udc c’è un’altra candidata giovanissima, 19 anni, Chiara Cyrbja.