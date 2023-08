Il regista alla conquista del Festival Simone Massi, collezionista di premi

All’edizione numero 80 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ci sarà un artista che ha legato indissolubilmente il proprio nome ad Ancona. E’ l’illustratore e regista Simone Massi, originario di Pergola, che presenterà il suo primo lungometraggio animato, ‘Invelle’. Vincitore di oltre trecento premi, fra cui un David di Donatello, tre Nastri d’Argento, un Premio Flaiano per l’animazione e il Premio Oeil d’Or al Festival di Cannes, Massi ha realizzato e diretto animazioni selezionate nei festival di ben settantacinque paesi. Eppure il suo primo importante riconoscimento lo ha conquistato ad Ancona. Per la precisione al festival ‘Corto Dorico’, dove Massi vinse nel 2011 con il cortometraggio ‘Dell’ammazzare il maiale’. Ma il legame tra il regista e l’associazione Nie Wiem, ideatrice della rassegna, si è rinsaldato molto più di recente, come ricorda il presidente Valerio Cuccaroni. La videopoesia "In quanto a noi" ideata e realizzata da Massi con la voce narrante del grande regista tedesco Wim Wenders, ispirata alla poesia ‘Avevamo studiato per l’aldilà’ di Eugenio Montale, è stata infatti co-prodotta dal Nie Wiem, che organizza anche il festival di poesia ‘La punta della lingua’. L’opera ha vinto il Nastro d’Argento 2023 nella categoria Cortometraggi di Animazione. "Lo scorso anno a Massi abbiamo dedicato un premio – ricorda Cuccaroni – Noi continuiamo a sostenerlo per la stima che nutriamo verso di lui, e anche perché è un indipendente che vive della sua arte". Non a caso ad Ancona Simone Massi ha tenuto anche delle masterclass, e ha realizzato il manifesto di un’edizione di ‘Corto Dorico’.

Ora la popolarità dell’artista marchigiano potrebbe avere un’ulteriore impennata. Merito di ‘Invelle’, che prende vita attraverso circa 40mila fotogrammi disegnati a mano uno per uno, e grazie alle voci dei personaggi prestate da Marco Baliani, Ascanio Celestini, Mimmo Cuticchio, Luigi Lo Cascio, Neri Marcorè, Giovanna Marini, Achille Massi, Gemma Massi, Toni Servillo e Filippo Timi. "Nel pezzo di terra dove sono nato e cresciuto non c’è niente di importante da vedere e da ricordare, niente che possa essere considerato degno di finire sui libri – ha dichiarato Massi – Una sorta di ‘Invelle’, un non luogo da cui la Storia con la maiuscola ha preso e preteso tutto quello che voleva e poteva. In cambio abbiamo avuto le storie con la minuscola, quelle che o le tramandi a voce oppure si perdono".

La storia di "Invelle" inizia nel 1918: Zelinda è una bambina contadina con la madre in cielo e il padre in guerra. Niente infanzia per lei. Ci sono la casa, i fratelli, la stalla, le bestie. Un giorno Zelinda torna ad avere una madre e un padre. Alla fiera del paese si stringe al babbo e spalanca gli occhi per far posto a tutte le cose che gli si parano davanti. Vere o immaginate che fossero, lei le ha viste e si è fatta una sua idea di come gira il mondo. Nel 1943 Assunta è un’altra bambina contadina che sta in equilibrio su una gamba: con la testa guarda il cielo e tiene il piede in un’altra guerra. Ma appena può si cuce un vestito colorato, fa un saltello e... la guerra non c’è più. Forse. Nel 1978 Icaro è un bambino contadino che gira in tondo attorno al niente. E’ stato sognato tanti anni prima e deve fare e farà quello che non è stato possibile per sua madre e sua nonna. E per chi è venuto prima di loro. E prima ancora.

r.m.