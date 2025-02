Il registro delle ricette nei menù al ristorante

"Valorizzare l’identità della cucina marchigiana unendo cittadini, ristoratori e istituzioni per costruire una biblioteca virtuale del gusto e delle tradizioni tramandate dalle nostre nonne". Questo uno degli obiettivi della legge regionale 6 del 2024 che ha istituito il Registro delle ricette marchigiane. Un progetto che ha visto sino ad oggi raccogliere dalla Regione più di 100 ricette, selezionate da una commissione di esperti e giunte attraverso la piattaforma on line dedicata https://ricettedellacucinamarchigiana.it. Chiunque può partecipare inviando le ricette della propria famiglia, della propria mamma e nonna. Il progetto si è ora ampliato con l’introduzione di un ulteriore elemento di valorizzazione: i ristoratori marchigiani avranno la possibilità di scegliere almeno tre ricette del Registro per inserirle poi nei loro menù.

L’iniziativa è stata presentata ieri, presso la sala Unicorn di Ancona, nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla Regione Marche. "Gli Enti pubblici parlano attraverso le leggi. - Ha detto l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Maria Antonini -. L’obiettivo è di creare una identità della cucina marchigiana e della tradizione. Un atto culturale che attraverso i ristoranti si trasforma anche in innovazione per valorizzare il territorio, le competenze e tutelare la nostra memoria". Presente lo chef stellato Moreno Cedroni che nel suo intervento ha sottolineato la molteplicità culturale della cucina marchigiana: "Nasce una linea - ha detto - che le nuove cuoche e i nuovi cuochi potranno seguire per non rischiare che queste buonissime ricette vadano perdute".

Il Registro si propone di trasformare la gastronomia in una leva di promozione turistica, rendendo ogni piatto ambasciatore del territorio. Si potranno scoprire le Marche attraverso un percorso culinario che unisce sapori, storie e luoghi. E di turismo ha parlato, tra l’altro, Massimiliano Polacco, Direttore di Confcommercio Marche che ha tenuto a ribadire come: "Questa iniziativa sia un grande riconoscimento del ruolo della ristorazione che, insieme al turismo, nel 2024 ha inciso per il 6,7% sul Pil regionale. I ristoratori diventano collegamento tra le tradizioni e la novità, l’accoglienza e la convivialità. Stiamo procedendo verso flussi turistici sempre più esigenti che chiedono l’enogastronomia di alta qualità e la tradizione".

L’accesso alla piattaforma della Regione è facile, veloce e raggiungibile anche con Facebook e instagram, con un tutorial semplice per l’inserimento della ricetta. "Il turista - ha evidenziato Gino Sabatini Presidente della Camera di commercio Marche - potrà veder appagata non solo la curiosità enogastronomica della regione ma anche quella rivolta al nostro paesaggio e alla nostra cultura". Tra i relatori Elena Capriotti, Direttore Confesercenti Marche: "Un focus importante negli ultimi decenni da parte delle istituzioni verso la ristorazione - ha evidenziato -. Crediamo molto nella riscoperta dell’enogastronomia come elemento di recupero delle nostre pietanze. Questo progetto fa si che mettiamo insieme nel piatto la riscoperta della natura, delle tradizioni e della cultura".

Claudio Desideri