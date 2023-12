Il reportage con sorpresa. Le brutte fioriere del Corso?. Gettate nel Parco del Conero . Una discarica da vergogna

Erano state rimosse da Corso Garibaldi meno di un mese fa: le fioriere della vergogna, brutte e criticate, sono state gettate tra i campi vicino allo stadio Del Conero. Sembra a tutti gli effetti una discarica abusiva quella che abbiamo scoperto la Vigilia di Natale, sulla Cameranense. Un maxi deposito in cui c’è di tutto: dagli penumatici di camion ai blocchi di cemento usati durante le manifestazioni, senza contare bottiglie di plastica e di vetro ammassate in un canneto, frigoriferi e mobili. Non sappiamo di chi sia la proprietà di quell’appezzamento di terra dietro il parcheggio del PalaPrometeo, ma ciò che stupisce è che qualcuno (consapevolmente o meno) abbia abbandonato rifiuti a due passi dai campi coltivati, a pochi metri in linea d’aria da alcune abitazioni, dove la gente ha l’orto. E soprattutto nel bel mezzo del Parco del Conero. Una zona, questa, che è una riserva naturale, con tanto di cartelli stradali e di segnaletica in bella mostra.

Nello spiazzo che sta progressivamente diventando una discarica sempre più grande, ecco i blocchi di cemento grigi. Di quelli che usati durante gli eventi per motivi di sicurezza. Il Carlino ha realizzato un vero e proprio reportage, con tanto di foto e video. Dietro i massi, una carriola rovesciata con delle macerie sopra. Tutt’intorno del terriccio intriso d’acqua, con delle bottiglie di plastica – alcune rotte, altre ancora integre – Qua e là cartacce, pezzi di vetro e travi di legno che potrebbero divenire armi improvvisate di tifoserie violente.

Ma questo è il meno. Proseguendo il nostro tour dell’orrore, tra degrado e incuria di un luogo impensabile e alquanto nascosto, ci sono piastrelle, resti di cantieri edili e alti stand di plastica difficili da collocare. Svariate decine i blocchi di cemento. Di fronte – e qui viene il bello – scorgiamo dei blocchi marroni nascosti tra l’erba. Il sole splende in cielo e sulla parte frontale di quelli che sembrano essere dei vasi riflette uno scintillio luminoso. Quello che brilla, stavolta, non è lo slogan natalizio, è lo stemma del Comune di Ancona: sono 12 le fioriere che riusciamo a contare. Si tratta dei vasi che sono stati rimossi lo scorso 29 novembre da Corso Garibaldi e che hanno fatto spazio agli addobbi natalizi. Discutibile la scelta di accatastarle là: le piante all’interno dei vasi sono ancora vive. Secche e morenti, ma ancora vive. Dentro, mozziconi di sigarette gettate dai cittadini durante lo struscio giù per il Corso. Ammesso che questo cortiletto sia di proprietà comunale, ci chiediamo come sia possibile che dei rifiuti vengano conferiti in questo modo in una zona che dovrebbe essere tutelata, a livello ambientale, facendo parte del Parco del Conero. Sotto le fioriere, fazzoletti e resti di tabacco. A terra, ancora i segni del camion che avrebbe presumibilmente scaricato qui gli arredi urbani dismessi. Poco distante, le impronte di ipotetiche scarpe da lavoro di qualche operaio. A 3 metri da lì, una marea di gomme di auto sgonfie, gettate tra le sterpaglie.

Proseguiamo il nostro giro nel canneto, nel verde di una giornata splendida. Scopriamo una vasca da bagno, di nuovo macerie, e poi, in lontananza, i resti di una cella frigorifera e dei mobili. C’è persino il termostato. E chissà che con un po’ di buona volontà si risalga all’incivile che l’ha lasciata qui (le scritte sulle lastre di plastica potrebbero aiutare). Alcune taniche scaraventate in un anfratto potrebbero far pensare a dei rifiuti speciali mal conferiti. Così come le fioriere marroni di acciaio cortan acquistate dalla giunta Mancinelli (con i soldi dei contribuenti) per abbellire (per alcuni, imbruttire) il Corso. Che ora, rimosse per volontà della giunta Silvetti nel nome del decoro, imbruttiscono un prezioso angolo della città, fatto di natura da preservare. Guadagniamo l’uscita non prima di notare che quella stessa natura devastata da una discarica a cielo aperto stia disperatamente tentando di riprendersi i suoi spazi: un alveare su una delle canne tipiche della macchia mediterranea è ciò che rimane fra tanta (troppa) sciatteria.