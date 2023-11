Il "Respiro" di Evin. Un nuovo singolo

Un "Respiro" per la propria ragazza. Il nuovo singolo di Vincenzo Di Puoti, in arte Evin, origini campane ma ormai anconetano di adozione, è decisamente autobiografico. Come spiega lui stesso, "è un pezzo d’amore dedicato alla mia metà, in cui si parla del futuro di una coppia, in modo ‘ottimista’. Lei ha pianto quando l’ha sentito". Non è l’unica a cui il pezzo è piaciuto, come dimostrano le tante visualizzazioni sul web, tra Facebook a Instagram, passando per Youtube, dove si può vedere il video ufficiale. "Sì, finora la canzone, disponibile in varie piattaforme come Spotify, è piaciuta tantissimo. Lo stesso è accaduto ai contest in cui l’ho presentata, come il ‘SayFest’ di Fano. Il 31 novembre e il primo dicembre sarà finalista al ‘Festival sotto il Conero’, che si terrà al teatro Panettone di Ancona". Quanto allo stile, "Respiro" è un tipico pezzo pop italiano, ‘sanremese’, precisa Evin, che tre mesi fa l’ha presentato anche al talent "...E viva il VideoBox", una specie di costola di ‘Viva Rai Due’ di Fiorello, dove però alla fine ha eseguito una cover.

rai. mon.