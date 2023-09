Il restyling del centro: "Piazza della Repubblica senza taxi e marciapiedi. E Corsi a prova di vandali"

Piazza della Repubblica e i corsi pedonali nel mirino del Comune sul fronte del decoro. Per ora siamo ancora in una fase embrionale, ma le idee non mancano, a partire da un contenitore pubblico che dovrebbe rappresentare uno dei salotti della città: piazza della Repubblica. Su questo tema l’assessore con delega al decoro, Daniele Berardinelli, ha già alcune idee chiare, poi per la messa in pratica bisognerà attendere qualche mese: "Una cosa è certa, la piazza sarà aperta e totalmente priva di ostacoli, dai marciapiedi all’attuale pensilina per i taxi che pensiamo di spostare in una zona molto vicina. Sarà fondamentale creare un raccordo tra il Teatro delle Muse e la chiesa del Sacramento e nell’ottica generale, ovviamente Igenio sparirà dalla piazza – spiega Berardinelli – Abbiamo in mente un progetto che chiami in causa i massimi esperti di urbanistica affinché siano loro a dare i consigli e i contributi tecnici. Restando su piazza della Repubblica, vorremmo coinvolgere anche i privati, non soltanto gli operatori commerciali, ma anche gli stessi residenti e condomini. Ci sono alcune parti architettoniche dei palazzi privati, penso ad esempio a quello dove si trova la sede Rai delle Marche, che secondo noi andrebbero modificate o sostituite per dare un continuum alla qualità artistica della piazza. I taxi? L’idea resta quella di creare una postazione lungo la discesa del varco portuale Vittorio Emanuele. La competenza è dell’Autorità portuale, ma visti gli ottimi rapporti non è da escludere un accordo".

C’è poi il nodo corso Garibaldi, in particolare gli arredi che l’amministrazione cambierà sicuramente: "Intanto sarà importante il passaggio di domani (oggi, ndr) in giunta per l’attribuzione delle linee d’indirizzo al nuovo consulente, l’architetto Riccardo Picciafuoco. Il contratto è ormai perfezionato. Appena ratificato quel passaggio si metterà subito al lavoro sul tema del restyling del corso principale – precisa il titolare del decoro urbano e di altre deleghe tra cui il verde – Con lui ho già fatto un sopralluogo conoscitivo per avere un’idea sul da farsi. Sarà un progetto globale che riguarderà le fioriere, i cestini e tutto ciò che fa arredo. Picciafuoco catalizzerà gli interessi degli esperti attraverso un concorso di idee per arrivare a un progetto bello e condiviso. Il piano sarà concluso penso la prossima primavera, solo allora saranno svelati i nuovi arredi che provvederemo anche a proteggere da atti vandalici e imbrattamenti attraverso un sistema di videosorveglianza. Avvieremo, a tal proposito, anche una collaborazione con i commercianti e le categorie. Le ‘isole tecnologiche’? Non le voglio più vedere, non ho idea di che fine abbiano fatto".