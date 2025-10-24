Il restyling di corso Garibaldi. La nuova illuminazione nel mirino. Il sindaco assicura: "Si va avanti"

Nessuna ingerenza da parte del nuovo soprintendente ai beni architettonici delle Marche sugli arredi di corso Garibaldi. A dirlo è direttamente il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, nonostante le voci su una possibile rettifica del lavoro fatto fin qui da parte di Palazzo del Senato (sede della soprintendenza) siano sempre maggiori e rumorose. Un’opzione, quella di voler approfondire il tema, che non riguarderebbe gli arredi, dalle panchine alle fioriere passando per i cestini dei rifiuti – già acquistati e pronti per essere installati -, quanto il tema dell’illuminazione.

L’idea dell’amministrazione comunale, infatti, è quella di voler mettere a terra due file di pali con in cima dei lampioni per garantire una luce molto particolare.

I dubbi della soprintendenza potrebbero però non essere legati alla necessità di bucare la pavimentazione (nel frattempo ridotta a una enorme macchia nera dal tempo e dall’incuria, a sedici anni dalla sua posa) e quindi ‘rischiare’ di imbattersi in resti archeologici, visto che gli scavi si aggirerebbero sui 50-60 centimetri di profondità.

Qualcosa però c’è, al punto di incappare nel rischio di dover ricominciare da capo quel percorso specifico. Il sindaco, tuttavia, getta acqua sul fuoco: "Non mi risulta che il soprintendente Pessina o i suoi collaboratori hanno avuto da ridire su quella procedura – spiega il primo cittadino di Ancona –, così come non mi risultano aggiustamenti da loro indicati sul fronte degli arredi. L’unica cosa che posso confermare, ma non è più una notizia ormai, è che dopo il dialogo con i commercianti e i loro rappresentanti assieme si è deciso di posticipare l’inizio dei lavori dopo le festività natalizie, da gennaio 2026 insomma".

E questo il Carlino lo aveva anticipato un paio di settimane fa, prima che, il 13 ottobre scorso, si svolgesse uno degli incontri periodici della Consulta del Commercio, l’organismo fortemente voluto da questa amministrazione.

In quella occasione, con i lavori presieduti dall’assessore con la delega al commercio, Angelo Eliantonio, sarebbero emersi anche i dubbi su modifiche del progetto, nello specifico proprio sull’illuminazione. Nei giorni scorsi i tecnici hanno di nuovo effettuato una prova di luci piazzando un paio di lampioni nella parte alta del corso (era già successo a inizio 2025) per capire l’effetto prodotto.

Intanto dal primo annuncio del via dei lavori, che risale addirittura al 2024, per la ‘prima pietra’ ormai si va all’anno nuovo. La confusione che si è creata negli ultimi due anni ha portato all’ennesimo rinvio per i famosi nuovi arredi e anche qui c’è stato un passaggio di competenze tra un assessorato e l’altro che ha coinvolto anche gli uffici e un consulente esterno. Tanto rumore per nulla si potrebbe dire.