Il retroscena: "Ha preferito un istituto piuttosto che la Mole"

Scuole di eccellenza, che il ministro ha voluto visitare personalmente dal sud al nord delle Marche: la scuola Montani di Fermo, l’Its Smart Academy di Porto San’Elpidio, il Galilei di Ancona. L’incontro con Valditara nella nostra città doveva svolgersi alla Mole Vanvitelliana ma alla fine lui stesso ha preferito recarsi in un istituto scolastico e l’Usr Marche ha individuato proprio lo scientifico Galilei. "La giornata di oggi dimostra la capacità, la forza propositiva della scuola – ha dichiarato la dirigente scolastica Alessandra Rucci – un ministro che decide di non andare in un Auditorium quale quello della Mole Vanvitelliana inizialmente scelto, ma di andare in una scuola rappresenta un segno tangibile di come le istituzioni vogliano essere vicine alla realtà. Il ministro ha espresso il desiderio di vedere gli studenti da vicino, di osservare il loro modo di lavorare. E questo è motivo di grande orgoglio".

Quella di ieri è stata l’occasione per il Galilei di mostrare al ministro Valditara i frutti dei finanziamenti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e fargli conoscere i progetti finalizzati all’orientamento alle professioni del futuro: data analysis, creazione di reti neurali, educazione alla creatività attraverso l’uso critico dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali, studio dei flussi dei raggi cosmici. "E’ stata una giornata impegnativa – ha proseguito Rucci – ogni volta che un ministro della Repubblica sceglie di visitare una scuola decide di immergersi nella realtà del nostro lavoro e di far sentire la vicinanza delle istituzioni ai giovani".

Valditara ha anche voluto fare il punto sulla riforma degli Its, il percorso 4+2, da lui voluto: "Sono orgoglioso di vedere che qui nelle Marche sono stati attivati molti di questi percorsi – ha dichiarato – grazie alla fattiva collaborazione con l’ufficio scolastico. Al momento in Italia abbiamo 6300 iscritti ed entro giugno arriveremo a 10mila". Valditara ha anche ricordato gli ingenti investimenti economici nella nostra regione da parte del Governo: "650 milioni per la scuola marchigiana – ha detto – di cui mezzo miliardo per l’edilizia scolastica e 10 milioni contro la dispersione scolastica". Infine ha menzionato l’approvazione del Tavolo tecnico per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo "per una scuola sempre più inclusiva e rispettosa".