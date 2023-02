"Il ricamo artigianale anche per l’alta moda Il mondo ci apprezza"

L’eccellenza manufatturiera marchigiana è ben rappresentata da due giovani imprenditori che hanno imposto i loro prodotti nel mondo, e che ieri hanno portato la loro testimonianza a Villa Favorita, sede dell’Istao. Luca Corinaldesi del Ricamificio Filottranese realizza ricami capaci di impreziosire i vestiti dell’alta moda a livello internazionale. "Il nostro punto di forza è il ricamo artigianale – spiega – E’ un ritorno al passato, ma nel segno del lusso. Il tradizionale punto croce, usato dalle nostre madri, dalle nostre nonne, è riprodotto attraverso macchine elettroniche, che utilizziamo perché c’è bisogno di evolversi. In questo modo possiamo fare vestiti per l’alta moda".

Corinaldesi osserva che "la nostra regione ha una vocazione altamente manufatturiera. Di qui l’importanza della formazione, della trasmissione di questo saper fare alle nuove generazioni. Le abilità manuali sono il nostro know-how, che è assolutamente importante. Lo capiscono anche le eccellenze straniere. Come i gruppi imprenditoriali francesi, che acquisiscono queste imprese nella consapevolezza che il loro autentico valore è questo know-how". Secondo il giovane imprenditore del Ricamificio Filottranese però è fondamentale che, oltre ad essere trasmesse alle nuove generazioni, "queste competenze devono rimanere nelle Marche. Sono competenze che vanno tutelate e valorizzate. Siano noi i primi a doverci credere".

Poi, Corinaldesi ricorda come "all’inizio c’era una sola macchina e si puntava sulla quantità. Mio padre capì che bisognava puntare anche sulla qualità. Così acquistò macchine più tecnologiche, che permettevano di lavorare anche su tessuti come il cachemire. La nostra è una tradizione industrializzata. Riproporre questo punto croce in chiave moderna ci ha consentito di rimanere a galla. Però il made il Made in Italy va tutelato, altrimenti le nostre imprese verranno acquisite da altri, e le perderemo".

