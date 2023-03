Il richiamo delle urne e le gare ciclistiche: ecco cosa serve per cambiare le cose

Il lato assurdo della cosa è che ormai ci si potrebbe scommettere sopra: "Vuoi vedere che adesso che arrivano le elezioni sistemano tutto?". A parziale discolpa di questa immancabile solerzia, c’è che almeno nel capoluogo non si sarebbe potuto fare altrimenti. Ad esempio in via San Martino se l’avessero portata troppo alle lunghe, prima o poi (ma forse più prima) si sarebbe aperta una voragine tale da far sprofondare tutto.

Quindi l’intervento è stato quantomai necessario e utile. Così come è stato tempestivo nella zona Zipa dove i campion praticamente rischiavano da un momento all’altro di restare incagliati con le ruote in crateri profondi una ventina di centimetri. Certo, il tempismo fa pensare, ma tant’è. E se non sono i richiami elettorali a far correre le ruspe, sono le competizioni sportive. Emblematico il caso di Osimo che torna ad essere vetrina nazionale di uno sport amatissimo dagli italiani come il ciclismo, per una tappa importante della Tirreno-Adriatico. Lungimirante chi ha ottenuto che la corsa passasse per Osimo addirittura per tre volte, offrendo una visibilità televisiva indiscutibile e un risultato tangibile per l’indotto commerciale e turistico. Un po’ meno lungimirante chi per non far vedere le pezze, ha deciso all’ultimo di mettere una toppa, asfaltando strade che nessuno mai si sarebbe sognato di sistemare. Per decenni la Sbrozzola è stata una pietà del signore. E neanche se qualcuno si fosse messo in ginocchio si sarebbe alzato un dito. La Tirreno-Adriatico ha fatto il miracolo. Se ne organizzassero una all’anno, avremmo fatto tutti bingo.

Andrea Massaro