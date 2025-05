Il ricordo dell’eccidio di Monte Sant’Angelo

Oggi alle 9,15 in piazza Garibaldi l’Amministrazione Comunale e l’Anpi di Arcevia commemorano I’81esimo Anniversario dell’Eccidio di Monte Sant’Angelo avvenuto il 4 maggio 1944. "Ci separano 80 anni da quei fatti avvenuti per mano nazifascista e dalla Liberazione dal fascismo, dagli anni bui della dittatura, dalla fine della guerra e dalla ritrovata libertà e dignità del popolo italiano – spiegano - la Resistenza vide tra le sue fila numerosi partigiani arceviesi e la rappresaglia nazifascista seminare morte. 70 furono le vittime disseminate sul territorio, fucilate, uccise, seviziate. La Repubblica Italiana. Oltre 12 cippi ricordano i fatti del maggio 1944, Sant’Angelo, Montefortino, San Rocco, Ripalta, Rotiglio, Tassanare, Santo Stefano, Montale, tanti luoghi che segnano la rappresaglia consumata ad Arcevia, medaglia di bronzo al valor militare dal 1996. Commemorare dopo 80 anni vuol dire innanzi tutto non perdere la memoria storica dei fatti, apprezzare e difendere la pace e la democrazia, la libertà, valori mai conquistati per sempre perché la loro difesa richiede fatica, conoscenza, partecipazione e responsabilità". Oratore ufficiale sarà Flavio Liotti animatore storico della marcia Perugia Assisi e oggi Presidente Fondazione Perugia Assisi.