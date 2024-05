Il ricordo di Enrico Medi con gli studenti delle scuole intitolate allo scienziato e politico

"Non abbiate paura della vita. Il pensiero, le parole, l’azione e la modernità di Enrico Medi". È il titolo e il messaggio della tavola rotonda organizzata per oggi (ore 10) al palasport Filonzi Ducci in occasione del 50esimo anniversario della morte di Medi. Ci saranno gli studenti delle scuole marchigiane intitolate a Enrico Medi: Senigallia, Montegiorgio e Porto Recanati.

L’incontro sarà introdotto da Maria Emanuela Medi, figlia del professor Enrico Medi e organizzatrice dell’evento.

"Mio padre – spiega la figlia- era legatissimo ai giovani perché voleva non fossero delusi. Li voleva incoraggiare e questa giornata vuole essere un messaggio per i giovani ma anche uno punto di interesse per i tanti messaggi che nostro padre ha dato e per le sue tante testimonianze etiche nella vita politica. E’ stato Costituente insieme a Bernardo Mattarella, era deputato prima repubblica. Ha il merito di aver fondato istituto nazionale di geofisica. E’ stato tra i fondatori dell’Europa, vicepresidente dell’Euratom. Ed era anche impegnato nella sua vita spirituale: ha in corso un processo di beatificazione come Servo di Dio".

Stamattina interverranno all’iniziativa il vescovo di Senigallia Franco Manenti, Giovanni Caprara, presidente della Unione giornalisti italiani scientifici, Franco Foresta Martin, geologo, Giuseppe Sangiorgi, giornalista, e Lorenzo Savini, dirigente del liceo Enrico Medi di Senigallia.

Alle 18 il 26 maggio poi la messa del vescovo in ricordo di Medi alla chiesa dei Cancelli in Senigallia.