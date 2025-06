"Il rilancio del centro storico è cruciale"

Jacopo Celentano è il giovane assessore ad Attività produttive, Centro storico, Politiche europee e Partecipazione Democratica della giunta Glorio di Osimo. Il centro lo conosce bene, è stato fino all’ultimo presidente del Consiglio di quartiere Osimo 1-versante nord.

"Il centro storico è penalizzato dalla carenza di parcheggi e dalla riduzione della popolazione residente, per questo procederemo con la manutenzione ordinaria e straordinaria del tiramisù per portarlo a funzionare h24 e del maxiparcheggio per sfruttare tutte le sue potenzialità e valuteremo la revisione dei posteggi con la consultazione delle parti – dice -. Saranno adottate agevolazioni concrete sia a favore delle attività commerciali che per promuovere la residenzialità in centro, soprattutto per le giovani coppie. Essenziale è l’immagine che Osimo offre sia ai turisti che ai residenti e per questo bisogna partire dalla pulizia soprattutto dei vicoli, poi con le riqualificazioni di siti come il loggiato, la torre civica e e Porta Musone, oltre a portare avanti quelle già in atto al San Marco e al Foro Boario".

Celentano intende sostenere e agevolare chi investe sul territorio, con misure concrete come la riduzione degli oneri di urbanizzazione per chi amplia le proprie attività: "Riattiveremo presto la Consulta Attività produttive per costruire un rapporto costante tra imprese e amministrazione ma quest’ultima è già pronta ad ascoltarle e a rispondere rapidamente. Sosterremo l’accesso al credito per le imprese attraverso convenzioni con i Confidi e la possibilità per le pmi di cedere crediti di imposta al Comune, un aiuto concreto per chi affronta difficoltà. Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo dell’imprenditoria femminile e alla conciliazione casa-lavoro, affinché le donne possano crescere professionalmente senza rinunce. Lavoreremo per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e per rafforzare la formazione dei giovani, con iniziative mirate a stimolare la cittadinanza attiva, la sicurezza e l’educazione finanziaria, elemento essenziale per prevenire difficoltà economiche e sostenere la crescita delle nostre micro e piccole imprese".

Il neo assessore sosterrà la nascita di un Istituto Tecnico superiore per la formazione post-diploma di professionalità richieste dalle aziende locali, soprattutto nei settori della meccatronica e del tessile. "Per quanto riguarda la delega alle Politiche Europee, mi occuperò di gestire lo sforzo di ricerca e progettazione per il reperimento di fondi europei, ministeriali e regionali, per progetti a beneficio degli osimani in tutti gli ambiti. Nel prossimo mese e mezzo incontreremo tutti i quartieri e le frazioni".

Silvia Santini