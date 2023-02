"Il rilancio della città parte dalla cultura"

di Sara Ferreri

Trasferta parigina per la giunta Ghergo nel segno dei progetti Unesco. Fabriano si candida sempre più a diventare la "città della cultura". Nella capitale francese il sindaco Daniela Ghergo e l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni hanno presentato al segretario generale Unesco per le Città Creative, Denise Bax, le iniziative e i progetti di mandato, che hanno come riferimento principale la carta e la filigrana. Importanti anche gli incontri avuti a Parigi dai rappresentanti dell’amministrazione con Massimo Riccardo, ambasciatore multilaterale Unesco che presiede la delegazione italiana e Carla Arigoni, responsabile politiche culturali di Parigi centro. "Relazioni ampie e qualificate – spiegano dalla giunta – per tracciare le linee dello sviluppo di Fabriano puntando sull’investimento in cultura e sulla valorizzazione della città e del suo comprensorio. L’impegno su Unesco sta conoscendo una nuova stagione d’interesse e impegno, dopo un periodo di appannamento, e rappresenta il volano di questa azione di rilancio". Sono stati esposti il programma di attività di Fabriano Creativa, i progetti del coordinamento italiano delle città creative e il progetto di nuova governance del cluster nazionale affidato alla città della carta. Si sono condivise poi le modalità della presenza alla Biennale dell’Architettura di Venezia e il programma degli eventi. Fabriano è coordinatore nazionale del network costituito da 13 città. I progetti illustrati a Parigi hanno avuto un’immediata eco in città con la presentazione del 18esimo rapporto di Federculture il cui presidente Andrea Cancellato e il direttore nazionali Umberto Croppi, hanno tracciato un quadro preoccupato, ma di decisa ripresa del mondo della cultura dopo l’emergenza Covid. Mentre gli interventi dell’amministrazione, dal sindaco agli assessori Nataloni e Marcolini, hanno delineato la volontà di "investire nella cultura come fattore di sviluppo e occupazione, attraverso alcune iniziative di cui si stanno definendo contorni e caratteristiche: dal Festival nazionale della Carta al progetto di un centro di ricerca, formazione e sviluppo tecnologico che possa rinnovare la presenza di università e centri di ricerca in città, fino all’idea di una struttura museale sulla carta che, attraverso il concorso di vari attori pubblici e privati, recuperi antichi spazi in disuso e doti la città di una realtà culturale di rilievo nazionale e internazionale". "Fabriano – dichiara il sindaco Ghergo – sta ponendo le basi per il proprio rilancio a livello nazionale ed internazionale, e la cultura farà da volano. Ha un patrimonio inestimabile di tesori artistici e tutto ciò che può renderla una prossima città della cultura. Stiamo tessendo relazioni per dare sostanza ai nostri progetti e tracciare lo sviluppo futuro".