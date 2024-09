Il rilancio dell’impresa marchigiana

S’intitola "Riscriviamo il futuro, per il rilancio dell’imprenditoria marchigiana", il forum promosso da Banca Mediolanum e associazione "Il Paesaggio dell’Eccellenza" che andrà in scena mercoledì prossimo, ore 18, al Teatro delle Muse di Ancona. Un’occasione per stimolare la nascita di nuove idee che possano trasformarsi in strategie concrete per supportare le imprese del territorio. L’evento è stato presentato ieri a Palazzo del Popolo e sarà patrocinato da Regione, Comune, Camera di Commercio, Confindustria (compresa l’associazione dei giovani imprenditori) e Rai Marche. Tra i relatori già annunciati, il presidente dell’associazione ‘Il Passaggio dell’Eccellenza’ Domenico Guzzini, l’ad di Banca Mediolanum Massimo Doris (manderà un videomessaggio), il giornalista Nicola Porro, l’ex ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e l’ex viceministro dell’Economia Mario Baldassarri. Sono annunciate anche le presenze di giovani imprenditori locali, come Alessandro Fanni, segnalato da Forbes Italia fra le cento promesse giovani nel filone scientifico.

Alla conferenza di presentazione, erano presenti l’assessore anconetano alle Attività economiche Angelo Eliantonio, il governatore marchigiano Francesco Acquaroli (da remoto), Guzzini stesso, il wealth advisor di Banca Mediolanum Massimo Cupillari e il segretario generale della Camera di Commercio delle Marche Fabrizio Schiavoni. L’iniziativa sarà ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Sarà possibile effettuare l’accredito inviando un messaggio WhatsApp al numero 351.9093737 oppure una mail all’indirizzo eventifbo@gmail.com.