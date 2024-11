"Il rilancio dell’università è già un primo passo"

Giulia Fedele, 20 anni, la più giovane consigliera comunale di Ancona e forse della storia anconetana, tra le fila della maggioranza di centrodestra con la lista Protagonista x Silvetti. In quarta liceo ha effettuato il test d’ingresso alla Luiss di Roma e adesso segue i corsi di giurisprudenza.

Fedele, con lei vorrei iniziare dalla fine: quante probabilità si dà di svolgere la sua professione ad Ancona da grande?

"Il mio obiettivo al momento è diventare avvocato e se ci fossero tutte le opportunità del caso tornerei volentieri a vivere ad Ancona, una città bella e che amo, troppo sottovalutata. Detto questo, io non ho idea di dove sarò tra 3-5 anni, magari mi butterò in magistratura, chissà. Intanto vivo e studio a Roma, l’unica altra città dove avrei studiato e vissuto oltre ad Ancona e la scelta sulla ‘Guido Carli’ è per il network che mi potrà concedere alla fine".

Intanto Ancona continua a perdere i suoi giovani, molti tra i più promettenti. Come invertire la rotta?

"Ad esempio portando avanti una politica di rilancio della realtà universitaria grazie all’operato dell’assessore Marco Battino, che oltre alla delega delle politiche giovanili ha, per la prima volta, quella all’università. In generale l’amministrazione Silvetti ha puntato molto su questo settore e l’assessore ha già fatto cose egregie. Penso a favorire gli studentati, un nuovo logo, i corsi legati al territorio, gli eventi in città, le iniziative come StartAn della settimana scorsa che è andata molto bene".

Risultati che si potranno osservare nel medio periodo, o no?

"Certo, ma l’approccio secondo me è quello giusto".

Lei pensa che in passato questo non sia accaduto?

"Non sono solita fare critiche al passato, a chi c’era prima, ma onestamente la responsabilità della fuga dei giovani è legata all’ultimo decennio, perché i nostri politici non hanno reso Ancona accattivante come altre città universitarie, penso a Macerata e Urbino".