Il Ris torna nel garage. Caccia ad altre tracce. Autopsia sulla vittima

E’ in programma oggi davanti al gip di Ancona e dopo la richiesta del pm Andrea Magi, l’udienza di convalida del fermo di Matteo Borrelli, 37 anni, originario di Erba (Como), accusato dell’omicidio di Ettore Alex Sorrentino, 45 anni, disoccupato e con precedenti per spaccio di droga, il cui cadavere è stato scoperto venerdì mattina nel garage di proprietà della compagna di Borrelli, a Loreto. Il presunto assassino, difeso dall’avvocato Maila Catani, non ha ammesso le proprie responsabilità: è accusato di omicidio volontario ed è detenuto nel carcere di Montacuto. Nel suo passato ci sono condanne per estorsione e rapina. Il movente dell’omicidio non è stato ancora chiarito, ma aggressore e vittima si conoscevano e, dalle tracce di sangue che i carabinieri del Sis hanno rivenuto nell’ingresso del condominio, in via Altotting, è proprio lì che si sarebbero incontrati, già nella notte tra lunedì e martedì scorso. Tra i due sarebbe nata una discussione, probabilmente per questioni legate alla droga, continuata in garage e culminata con l’omicidio: Sorrentino sarebbe stato colpito più volte al capo con un oggetto contundente, forse una mazzetta, che sarebbe tra gli attrezzi sequestrati dai carabinieri nel box. L’autopsia, fissata per oggi, chiarirà le cause effettive della morte di Sorrentino: la vittima è stata riconosciuta dai tatuaggi sul braccio e sul fianco. La mamma di Sorrentino ne aveva denunciato la scomparsa alla questura di Ancona mercoledì. Borrelli avrebbe lasciato il cadavere nel box, forse sperando che l’abitudine della compagna di parcheggiare la macchina all’esterno gli desse il tempo necessario per disfarsene. Per tre giorni è andata così, ma quando venerdì, poco dopo le 11, la donna ha aperto la porta basculante del garage si è trovata di fronte una scena inattesa e raccapricciante: il cadavere di un uomo con il cranio fracassato e sangue ovunque. Ha chiamato il compagno, insieme hanno telefonato al 112 e ai carabinieri, che li hanno sentiti subito in caserma, hanno detto di non conoscere la vittima. Nella notte, però, quando sono arrivati i primi riscontri degli accertamenti, tradizionali e sui dispositivi informatici, effettuati dagli esperti dell’Arma, per Borrelli è arrivato il fermo di indiziato di delitto e il trasferimento in carcere. E’ tutta da chiarire la posizione della sua compagna, che al momento risulta estranea ai fatti: l’appartamento e il garage sono stati sequestrati e lei con i tre figli sono ospiti da alcuni parenti. Stamattina nuovo sopralluogo del Ris nell’abitazione e nel garage.