Il rischio della cassa e incentivi all’esodo: ecco lo scenario

Senza l’aumento del corrispettivo chilometrico o l’innalzamento delle tariffe dei titoli di viaggio da parte della Regione, Conerobus in autunno sarà costretta ad assumere decisioni pesanti, impopolari e inaudite. La principale azienda del Trasporto pubblico locale (Tpl) delle Marche, sempre meno bancabile, è sull’orlo di un precipizio e non si presenta nelle migliori condizioni alla gara Europea del trasporto tra meno di un anno. A meno, appunto, di scelte drastiche e davvero dolorose legate ai tagli dei costi visto che i ricavi latitano. Le opzioni in campo sono due: una sforbiciata alle corse e dunque al servizio di Tpl, urbano ed extraurbano, altrimenti una riduzione del personale.

Andiamo con ordine. Nell’intervista rilasciata dal sindaco Silvetti al Carlino e pubblicata ieri, il primo cittadino allontana il rischio di tagli delle corse il prossimo autunno, ma piuttosto di una revisione e di una ottimizzazione del servizio. In realtà Conerobus e amministrazione comunale starebbero ragionando da tempo su alcuni scenari inediti e per certi versi preoccupanti. Al di là dell’ipotesi di cedere la maggioranza delle quote ai privati o a un’altra azienda di Tpl del territorio, l’estrema ratio (servirebbe una ricapitalizzazione in maniera urgente), le strade percorribili potrebbero condurre anche a un sacrificio della pianta organica. Non stiamo parlando di licenziamenti in tronco, ci mancherebbe, ma di una serie di misure per trovare un accordo tra le parti sotto il profilo contrattuale. L’accesso al Fondo Bilaterale di Solidarietà, una sorta di cassa integrazione prevista dal contratto degli autofilotranvieri, stipula di contratti part-time, solidarietà, ma anche incentivi all’esodo, mancata copertura del turn-over che, di fatto, condurrebbe a una riduzione anche del chilometraggio, fino a decretare lo stato di crisi.

Difficile immaginare con precisione la portata pratica di questo ‘sacrificio’, ma quanto meno siamo attorno alle 50 unità, tra impiegati e autisti. Va ricordato che la forza attuale di Conerobus si aggira attorno a quota 450 dipendenti, in larga maggioranza autisti. Lo ripetiamo, per ora si tratta di scenari ipotizzati, assolutamente non certi, ma neppure di fantasie, al netto delle assunzioni di responsabilità da parte della politica. In Conerobus, a livello dirigenziale, sono settimane complesse. Ferie pressoché saltate per affrontare al meglio la delicata situazione aziendale. Nei suoi primi tre mesi nelle vesti di Direttore generale, in sostituzione temporanea dell’Ad Giorgio Luzi, il lavoro di Paride Gasparini non si è visto molto. Un ulteriore stipendio che ricade nella voce ‘costi’ assieme a tanti altri, come ad esempio l’appalto per il servizio di verifica a bordo concesso a una società di San Benedetto. Gasparini coordina una struttura consolidata negli anni che prevede la Direzione di Esercizio, guidata ora da Alessandro Di Paolo, e l’Ufficio Programmazione con a capo da Aldo Bergantino, oltre ai due addetti dell’area che distribuisce i turni. Tra coordinatori, funzionari e semplici impiegati parliamo globalmente di una 50ina di persone. Non è detto che importanti modifiche in quest’area possano caratterizzare l’immediato futuro.