Il risiko delle Partecipate Si va verso una rivoluzione

La giunta comunale è ancora in alto mare e soltanto una volta sciolti tutti i nodi delle poltrone più ambite potrà passare al setaccio l’altro settore buono per soddisfare gli scontenti: le partecipate, ovvero Anconambiente, Mobilità & Parcheggi passando per quella più importante e delicata, Conerobus, fino a Edma, Viva Servizi, Gorgovivo e così via. Una cosa è certa, il riposizionamento della giunta comunale, passata dal centrosinistra al centrodestra, produrrà una rivoluzione dei vertici di queste società che, seppur in modi diversi, rientrano sotto il controllo del Comune.

Partiamo proprio da Conerobus dove il presidente, Muzio Papaveri, ha un contratto non di nomina in scadenza nel 2025. Lo statuto aziendale prevede che il ruolo di vertice lo scelga il sindaco. Visti i dissapori tra lo stesso Papaveri e parte dei dipendenti, la situazione dell’azienda e le prerogative mostrate dal sindaco Silvetti in campagna elettorale, è molto probabile che Papaveri possa essere ‘sacrificato’. La questione dirimente tuttavia sono le modalità, morbida trovando un accordo tra le parti per le dimissioni, o cruenta trasformando il caso in un contenzioso di cui l’amministrazione comunale non ha assolutamente bisogno in questa fase. Papaveri percepisce uno stipendio da presidente pari a 26mila euro l’anno a cui però vanno aggiunti anche altri incarichi tra cui quello in Atma, la società regionale del trasporto pubblico.

Ad Anconambiente tutto è retto sulla figura di Antonio Gitto (anche lui 26mila euro annui; i consiglieri della società guadagnano 10mila euro ciascuno), il presidente, dopo le dimissioni dell’allora Amministratore delegato Roberto Rubegni (che percepiva uno stipendio annuale di 36mila euro). Un ruolo per ora vacante quello di Rubegni che la nuova amministrazione potrebbe affidare a qualcuno dei suoi, mentre non è da escludere che Gitto possa restare presidente fino a scadenza del mandato. Il Cd’A di Anconambiente è formato da 5 membri e il sindaco firma le nomine del presidente e di 3 consiglieri (l’ultimo spetta a Fabriano).

Passiamo a Mobilità & Parcheggi dove restano due figure dalla vecchia gestione, il presidente Corinaldesi e il direttore Giorgio Luzi. Anche loro rischiano seriamente il posto all’interno del Cd’A della società resa più strategica dalla giunta Mancinelli con l’attribuzione di una serie di competenze. Passando a Viva Servizi, il presidente (Chiara Sciascia, 28.500 euro annui) è nominato dall’assemblea dei soci e il Comune di Ancona detiene il 40% del pacchetto mentre per Edma (Moreno Clementi) la nomina è gestita da Viva Energia e di solito ricade proprio su Ancona. Un dettaglio importante per chiudere: per legge gli ex consiglieri comunali non possono assumere incarichi su nomina in partecipate per due anni.

