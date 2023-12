Il risiko delle scuole. Ecco nuovi asili nido e mense scolastiche: un piano da 12 milioni

Fondi Next Generation EU, mentre il governo è alle prese con la trattativa complessiva con gli assetti comunitari, ad Ancona il procedimento per i lavori sulle scuole iniziato dalla vecchia giunta e portato avanti da quella in corso è entrato nel vivo. Consegnati i lavori per sei plessi scolastici del capoluogo per complessivi 12 milioni di euro. Missione compiuta per ora, con ampia soddisfazione di tutti, sebbene la partita del Pnrr su Ancona sia molto più ampia e complessa e preveda lavori finanziati con quasi 60 milioni di euro da consegnare e rendicontare entro la prima metà del 2026. Il 30 novembre scorso l’assessorato ai lavori pubblici, parte integrante della messa a terra dei progetti Pnrr complessivi, ha provveduto a consegnare i lavori di tutti e sei gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza relativamente all’edilizia scolastica; lavori finanziati in parte con fondi Pnrr, pari a circa 10 milioni di euro, e in parte cofinanziati con fondi comunali o mutuo, circa 2 milioni di euro.

Per ora dunque è stata quindi rispettata la milestone italiana che prevedeva la consegna dei lavori entro il 30 novembre scorso per lavori d potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili alle università; al netto di tutti i codici tecnici, pieno rispetto delle misure previste dal ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’ e ‘Piano di estensione del tempo pieno e delle mense. Proprio su questo fronte verranno realizzati un polo d’infanzia (nido + materna) alle nuove Tombari alle Palombare, e poi tre asili nido e due nuove mense scolastiche. Ecco nello specifico e nei dettagli la lista del piano: la realizzazione della nuova sede dell’asilo nido Agrodolce a Collemarino attraverso la demolizione e la ricostruzione con un importo pari a oltre 1,8 milioni di euro; previsto un nuovo corpo delle Tombari con un polo d’infanzia che verrà totalmente delocalizzato a poca distanza dalle strutture sportive del PalaIndoor e del campo ‘Italico Conti’ e che prevede un nuovo asilo nido da unire alla scuola per l’infanzia per oltre 4,1 milioni di euro; sarà invece coperto finanziariamente con 1,5 milioni di euro l’intervento per realizzare un altro nido nell’area di pertinenza della scuola dell’infanzia ‘Alba Serena’; saranno poi a disposizione quasi 2,7 milioni di euro per la costruzione di un altro asilo nido nell’area del plesso scolastico ‘Sabin’; c’è poi l’intervento per la demolizione e ricostruzione di un edificio da adibire a mensa per la scuola secondaria di I° grado ‘G. Leopardi’ per 1 milione di euro; infine la nuova costruzione di un edificio a uso mensa scolastica al servizio della scuola primaria ‘Ungaretti’ che prevede un importo di 380mila euro.

Pierfrancesco Curzi