Il risveglio dei dem:: "Basta propaganda"

Accusato a più riprese dalla maggioranza, chiamata a gestire gli aumenti delle tariffe per i servizi scolastici dettati anche dal "grave indebitamento lasciato alla città dal centrosinistra falconarese", come dichiarato dall’assessore Ilenia Orologio, il Partito Democratico s’inserisce nel dibattito e dopo settimane di silenzio chiede, a Giunta e consiglieri, di far "basta con la propaganda". Nel dettaglio: "Il consueto scaricabarile ha ormai raggiunto livelli insostenibili – dichiarano Laura Luciani, Annavittoria Banzi, Loredana Pettinelli e Francesco Mancinelli –. Pur di sfuggire alle critiche della minoranza su aumenti e mancati stanziamenti per aiutare le famiglie in difficoltà, vedi l’assenza di un fondo per il sostegno agli affitti e l’aumento delle tariffe per le rette asilo nido e scuolabus, si torna sempre a parlare di debiti pregressi. Sono passati 16 anni ed ancora si aggrappano e utilizzano questo argomento in ogni occasione in cui è preferibile non rispondere", puntano il dito, in linea con l’altro rappresentante dell’opposizione, Marco Baldassini, primo a parlare dei rincari. "L’amministrazione ha chiesto un anticipo di tesoreria di otto milioni sui quali si dovranno pagare interessi – continuano i dem –. È lampante l’incapacità di negoziare i mutui pregressi come hanno fatto molte amministrazioni pubbliche in Italia. Eppure sono stati accesi nuovi mutui e ne avremo fino al 2052 pur di sostenere progetti costosi, come ad esempio il nuovo polo scolastico delle scuole Cesare, per le velleità personali di qualcuno quando, anche per l’assessore al Bilancio Marco Giacanella, costruire una nuova scuola sarebbe costato molto meno. Come mai il sindaco Stefania Signorini si è candidata ben due volte e, la scorsa primavera, ha fatto una campagna elettorale massiccia, trasformando la città in un cantiere a cielo aperto, pur conoscendo le criticità delle casse comunali? È tempo di finirla con la campagna elettorale", conclude il Pd.