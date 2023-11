Il ritorno degli incivili in piazza Baccio Pontelli. Vicino ai bidoni spunta pure un vecchio divano

Anche un vecchio divano abbandonato in piazza Baccio Pontelli, vicino ai bidoni della differenziata. Nuovo abbandono di rifiuti ingombranti avvenuto probabilmente nella notte tra domenica e lunedì. Nei giorni e nelle settimane scorse qui è stato abbandonato di tutto: armadi, poltrone, materassi, televisori, vestiario. I residenti chiedono l’installazione di telecamere, anche se poco distante sono installati i varchi elettronici di controllo della ztl. La raccomandazione è di "contattare il centro ambiente del campo Boario e chiedere il ritiro dei rifiuti ingombranti, per rendere la città più decorosa possibile". L’amministrazione si è dotata di nuove fototrappole da posizionare in strada per fermare sul nascere il fenomeno dell’abbandono di ingombranti, che riguarda anche altre zone, non solo del centro: Le zone più periferiche e quella industriale jesina in particolare.