Il ritorno dei "pirati" La finanza scova e multa quattro furbi a Portonovo

Erano troppo vicine alla riva, senza rispettare la distanza dei 300 metri indicata anche dalla presenza delle boe arancioni, multate quattro imbarcazioni.

E’ successo a Portonovo, nel ponte di Ferragosto. A staccare le sanzioni ci hanno pensato i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Ancona. I militari erano di pattugliamento lungo la Riviera del Conero, per controlli speciali mirati proprio alla sicurezza della balneazione, in questo periodo di maggiore flusso di bagnanti, quando hanno notato che non tutte le barche della baia erano in regola con le distanze dalla costa.

Un problema che proprio il Carlino aveva documentato, con servizio fatto la settimana scorsa, nel tratto di mare sirolese. Il rispetto delle boe è per pochi. Una situazione che rende pericolosa la presenza dei bagnanti in acqua, mentre fanno il bagno o mentre ammirano i fondali con maschera e pinne perché rischiano di trovarsi una barca in transito proprio vicino a loro. Nel corso delle attività di servizio, il Reparto Operativo Aeronavale, avvalendosi dei reparti dipendenti come la stazione navale di Ancona e la sezione operativa navale di San Benedetto del Tronto, in coordinamento con le pattuglie operanti a terra, ha impegnato nell’ambito della intera circoscrizione di competenza ben 24 assetti navali. Il pattugliamento è stato finalizzato al controllo e contestuale rispetto della normativa di settore in vigore, con particolare riguardo alla sicurezza della navigazione ed alla tutela della balneazione, nonché dell’ambiente marino. In quest’ultimo contesto, lungo il tratto di mare compreso tra Senigallia e Numana sono stati concertati considerevoli sforzi operativi, con particolare riguardo anche alla baia di Portonovo, dove i finanzieri hanno elevato 4 verbali per violazione della distanza minima di navigazione dalla costa. L’attività di servizio complessivamente, nel solo ponte di ferragosto, ha consentito di identificare 60 soggetti e controllare 25 imbarcazioni da diporto, riscontrando diverse irregolarità in materia di polizia marittima. Nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo è stata impiegata, in maniera continuativa al porto di Marina dei Cesari di Fano, una vedetta della stazione navale di Ancona, con lo scopo di assicurare un presidio più efficace e reattivo nella fascia costiera più a nord della circoscrizione di servizio ad alta vocazione turistica. Il Reparto Operativo Aeronavale di Ancona, con i propri mezzi navali, si è posto a disposizione delle varie autorità prefettizie marchigiane, in occasione di eventi di carattere sportivo, culturale, musicale e di intrattenimento, organizzati nelle maggiori località costiere, per i quali si è registrato un notevolissimo afflusso di persone. Da ultimo è stato dispiegato un articolato dispositivo navale, composto da due mezzi ed 8 militari, anche in occasione dell’approdo nel porto di Ancona della Motonave "Humanity 1", arrivata mercoledì, con a bordo 106 migranti.