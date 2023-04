Il ritorno dei Repubblicani "Siamo l’anima del centrosinistra"

Per i Repubblicani la tornata elettorale amministrativa di Ancona non è soltanto un’elezione, ma rappresenta un ritorno alla politica dopo anni di silenzio. Dal locale, appunto dalla sfida dell’unico capoluogo alle urne i prossimi 14 e 15 maggio, al nazionale: "Sarà un test molto importante per noi _ conferma il coordinatore della lista dei Repubblicani, l’avvocato anconetano Massimo Belelli _, per il partito che torna ad affacciarsi sulla scena politica dopo i dissidi interni del passato. Non a caso all’interno della nostra lista che presto ufficializzeremo, ci sono anche un paio di esponenti nazionali del partito, a conferma dell’importanza del test. Vogliamo dare il nostro supporto alla candidata della coalizione di centrosinistra, Ida Simonella, e al tempo stesso riportare il alto il grande simbolo dell’edera". In effetti è bene precisare che la lista dei Repubblicani, la più inattesa, sarà a supporto dell’assessore uscente a bilancio e porto: "L’anima di centrosinistra del partito Repubblicano ha avuto il sopravvento, affiancare Ida Simonella dunque è stato un passaggio naturale. Un sostegno portato con entusiasmo, lo stesso mostrato da tutti i candidati che hanno accettato di correre con noi alle amministrative di maggio" spiega Belelli che poi regala una chicca dal sapore storico per la città di Ancona: "Presto, comunque in occasione delle elezioni comunali, uscirà un nuovo numero speciale del giornale del Partito Repubblicano della città, Lucifero. Un gradito ritorno al passato per confermare la tradizione di un movimento politico a cui Ancona deve molto". La lista è ancora in costruzione e sarà comunicata agli organi competenti prima della scadenza del 14 aprile prossimo. Per ora si sa che la capolista sarà la professoressa Maria Antonia Sciarrillo, attiva nel mondo della scuola.