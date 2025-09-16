Il ritorno del governo con Acquaroli. Piazza Roma si blinda per il comizio. Sosta e viabilità: ecco cosa cambia

I leader di governo mercoledì tornano compatti ad Ancona per sostenere la candidatura di Francesco Acquaroli e lo faranno dal palco montato in piazza Roma. Un remake dopo la loro presenza in occasione delle Comunali del 2023 quando la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i suoi due vicepresidenti, Antonio Tajani e Matteo Salvini, spinsero verso il successo l’attuale sindaco Daniele Silvetti. In considerazione del fatto che l’evento elettorale si svolgerà nella zona più centrale del capoluogo dorico, piazza Roma (lato Rettorato, ore 18) appunto, il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza con una serie di provvedimenti limitativi per la circolazione in centro e modifiche ai capolinea dei bus.

Sarà un pomeriggio di passione per lavoratori, cittadini e automobilisti che si troveranno in centro, almeno fino alle 21. In piazza Roma dalle 14 alle 21 è previsto il divieto di sosta e fermata su tutta l’area della piazza lato Corso Stamira (carico e scarico e spazio bus) a eccezione dei mezzi degli organizzatori; dalle 16 alle 20.30 prevista la soppressione della fermata bus. Corso Stamira: dalle 16 alle 20.30 circolazione interdetta nel tratto compreso tra piazza Cavour e via Leopardi; obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Podesti per i veicoli provenienti da piazza Kennedy. Via Carducci dalle 14 alle 21 (lo stesso orario riguarderà anche tutte le prossime strade), divieto di sosta e fermata ambo i lati nel tratto compreso tra via Magenta e piazza Roma. Via Marsala, divieto di sosta e fermata ambo i lati nel tratto compreso tra corso Stamira e via Menicucci. Via Menicucci, divieto di sosta e fermata ambo i lati da via Marsala a piazza Roma. Piazza Stamira, divieto di sosta e fermata in tutta la piazza. Via Leopardi, divieto di sosta e fermata ambo i lati nel tratto compreso tra corso Stamira e corso Garibaldi. Piazza Cavour (ex Inps) divieto di sosta e fermata per gli autobus extraurbani con soppressione della fermata; su tutta la piazza interdizione della circolazione veicolare in direzione corso Stamira all’altezza di largo XXIV Maggio. Inversione del senso di marcia con direzione via Vecchini nella bretella (lato statua Albertini) per i bus. Limitazioni riguarderanno altre vie e piazze: Palestro, Astagno, Cialdini, Frediani, san martino XXIX Settembre. I capolinea del TPL presenti lungo il percorso verranno ricollocati in largo XXIV Maggio lato Poste e lato Comune, via Frediani e piazza Pertini direzione via Vecchini.