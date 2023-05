Il ritorno della sindaca "Cittadella ancora chiusa per un cinghiale: è colpa della Regione"

di Marina Verdenelli

Spetterebbe alla Regione la cattura del cinghiale che da undici giorni fa tenere chiusa la Cittadella ma l’ente non ha ancora risposto al Comune per comunicargli come intende procedere. Ieri è stato inviato anche un sollecito dopo una prima pec inviata il 12 maggio, il giorno dell’avvistamento dell’ungulato all’interno del parco cittadino di via Circonvallazione. A spiegare la latitanza della Regione è stata la sindaca stessa, in un video pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook, rompendo il silenzio in questi ultimi giorni di campagna elettorale in vista del ballottaggio. "Chi deve fare e cosa? – ha detto Valeria Mancinelli – Il problema è serio e complicato ma c’è una legge, la 157 del 1992 in cui all’artico 19 stabilisce che le Regioni, per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza strada, provvedono alla gestione del controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree urbane".

La sindaca ha osservato come da parte dell’amministrazione comunale, appena visto il cinghiale, è stata fatta subito una pec alla Regione per segnalare la presenza e chiedere un intervento per rimuoverlo, con le misure necessarie alla sicurezza. Stessa segnalazione è stata fatta anche alla polizia provinciale "che è anche polizia venatoria – ha aggiunto Mancinelli – e ai carabinieri forestali, dichiarando disponibilità del Comune a fare subito tutte le attività complementari necessarie alla cattura o altre misure per la gestione della fauna da parte della Regione". Solo i carabinieri forestali e la polizia provinciale hanno risposto al Comune. "La polizia provinciale ci ha prontamente risposto – ha aggiunto la sindaca – e ha fatto un sopralluogo dicendosi disponibile collaborare per quanto di sua competenza ma l’intervento sta in capo alla Regione".

La polizia provinciale ha definito "indispensabile e non più dilazionabile lo specifico intervento della Regione, ente competente". Stessa risposta hanno dato i forestali indicando la competenza della Regione. "La Regione non ha risposto e non ha fatto nulla – ha conlcuso Mancinelli – il parco è chiuso ma non si potrà continuare così all’infinito. Stamattina (ieri, ndr) ho fatto un ulteriore sollecito alla Regione, vi terremo informati".