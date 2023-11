Il ritorno di Chocomarche. La festa "bona un bel po’" avrà un suo cioccolatino in onore di Ancona

Sta per tornare la festa più golosa di sempre, una tre giorni tutta dedicata al cioccolato: parliamo di "Chocomarche", giunta alla 22esima edizione, in programma dal 17 al 19 novembre in piazza Cavour, la festa ideale per iniziare a calarsi nel clima gioioso delle festività natalizie per un pubblico di tutte le età. Organizzato da Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino con il patrocinio del Comune di Ancona e il contributo della Camera di Commercio delle Marche, l’evento coinvolgerà numerose imprese (oltre 40) del settore dolciario e non solo, tra pasticcerie, cioccolaterie, gelaterie ma anche ristoratori e artigiani del food and beverage. Per l’occasione verrà anche presentata una pralina dedicata al capoluogo, denominata "Cioccolatino Bono un bel po’", con gli immancabili colori bianco rossi. A illustrare il ricco programma di iniziative ieri mattina presso la sede di Confartigianato, il sindaco Daniele Silvetti insieme a Graziano Sabbatini, presidente Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino e il segretario Marco Pierpaoli. Con loro anche Paolo Longhi e Luca Casagrande, Presidente e Responsabile dell’Area territoriale Ancona Confartigianato, Giulia Mazzarini, Responsabile comparto Alimentare di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino e i maestri cioccolatieri Luigi Loscalzo de "La Dolcevita", Barbara Serrani de "Il Bassotto" e Laura Martini di "La Mou". Ruolo di primo piano per i più piccoli, per i quali sono stati organizzati i laboratori didattici ‘Latte e cioccolato’ curato dal caseificio Piandelmedico Trionfi Honorati di Jesi e "A scuola di cioccolato2 con i maestri cioccolatieri Luigi Lo Scalzo della "DolceVita" di Jesi e Stefan Krueger. Sempre per i più piccoli ci sarà anche un laboratorio sensoriale a cura del centro infanzia "La Tana sul Tetto" di Ancona. Il venerdì e il sabato mattina i laboratori saranno riservati alle scuole, mentre i pomeriggi e la domenica saranno aperti alle famiglie. Le attività sono tutte gratuite su prenotazione. Il pomeriggio di venerdì 17 si terrà "Il Salotto del Gusto’", coordinato dal giornalista Maurizio Socci, un viaggio tra i profumi del territorio con degustazioni diagonali dedicate a tre tipologie di vino marchigiano, grazie al Movimento Turismo del Vino e alla collaborazione con il Panificio "Brutti ma buoni" di Osimo. Sabato 18 sarà tutto dedicato a Paolo Brunelli, il "Maestro manipolatore di cose dolci", con 4 appuntamenti, alle 16.00, alle 17.00, alle 18.00 e alle 19.00. Domenica 19 ristoratori, artigiani del food, coffelier ed esperti di spirits proporranno quattro diverse esperienze gustative con nuovi abbinamenti enogastronomici. Chocomarche è l’evento che da sempre "traghetta" gli anconetani verso il Bianconatale, il cartellone di iniziative pensate per le festività che verrà svelato a breve nei dettagli dall’amministrazione comunale.