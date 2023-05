Il ritorno di Giacanella, sempre in Giunta

Giovedì 6 agosto 2020. "Lascia l’incarico da assessore, ma non vogliamo perderlo perché è competente, ha capacità relazionale e sa appassionarsi a quello che fa, caratteristiche molto importanti quando si lavora per i cittadini". Con queste parole, il sindaco Stefania Signorini ringraziava Marco Giacanella che, a causa impegni di lavoro, usciva dall’esecutivo

in luogo di Raimondo Baia. A distanza di quasi tre anni, il ritorno in Giunta dell’ex presidente del Consiglio comunale sarebbe cosa fatta. Si è ricandidato con Uniti per Falconara, il gruppo storico con il quale si è formato politicamente accanto ai pezzi da novanta Goffredo Brandoni e Clemente Rossi – per citarne due – ed ha ottenuto 124 preferenze, risultando il primo dei non eletti. Poco male per lui, però, perché sarebbe pronto al balzo diretto nella squadra di governo, in quanto la Prof pare non abbia intenzione di rinunciarvi. Comprovata conoscenza della macchina amministrative, competenze giuridiche ed economiche. Che sia lui l’erede di Raimondo Mondaini al Bilancio? Presto per dirlo. Di sicuro, con lui dentro, tre assessori su cinque sono pressoché fatti. Con congruo anticipo, dopo la conferma di Signorini al Castello, sulle colonne del Carlino vi abbiamo parlato delle due "maglie da titolari" già pronte da essere indossate. Una per l’imprenditrice Ilenia Orologio, una vita tra associazionismo, turismo e sociale, eletta nell’assise con 116 voti in quota Direzione Domani. L’altra sarebbe una conferma, ovvero l’assessore uscente a Polizia locale e Sport, Raimondo Baia, quale regista dell’operazione Falconara 2028. Ricapitolando, dunque: Giacanella (Upf), Orologio (Dd) e Baia (F2028). Mancherebbero, così, due casacche da assegnare e soprattutto quelle dei big eletti in Falconara in Movimento (la lista più votata), come Luca Cappanera (182), uscente vertice dell’Assemblea, Romolo Cipolletti e Valentina Barchiesi (162), uscenti assessori, e Valeria De Luca (129), uscente capogruppo. Riflessioni in corso nella maggioranza. Secondo le ultime indiscrezioni, Fim potrebbe "accontentarsi" di un solo assessorato (verosimilmente a Barchiesi, che sarebbe quindi riconfermata) e della presidenza del Consiglio (ancora per Cappanera, che la preferirebbe ad un assessorato), con il benestare degli esperti Cipolletti e De Luca pronti - eventualmente - a subentrare in corso d’opera. L’altro assessorato, invece, se lo starebbero giocando in Upf Giorgia Fiorentini (seconda donna più votata della coalizione, anche per lei una lunga esperienza amministrativa) ed Elisa Penna (per la quota Lega), ma non si esclude un turn-over tra loro a metà legislatura.

Giacomo Giampieri