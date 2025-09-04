Il ritorno di Giaccaglia: "Il centrosinistra non esiste. Lì c’è troppa politica del tifo. Io sempre un moderato"

Da Repubblicano a Capo di Gabinetto con il centrodestra e in mezzo svariati ruoli politici in giunte di centrosinistra. La prossima tappa del percorso di Gianni Giaccaglia parte lunedì prossimo (l’atto di giunta è del 17 luglio scorso, quello di nomina è dell’altro giorno) quando assumerà ufficialmente i galloni del nuovo incarico la cui scadenza è legata alla legislatura. Oltre agli assessorati con Galeazzi e Sturani, Giaccaglia ha ricoperto lo stesso ruolo in Regione con Spacca e sempre in Comune ad Ancona con la travagliata giunta Gramillano, oltre a incarichi alla Svim (oggi Svem) e ad Anconambiente. Giaccaglia, lei lo sa che qualcuno a sinistra non digerirà il suo cambio di casacca, ne è consapevole?

"Certo, ma l’esperienza maturata negli anni mi ha irrobustito, ho le spalle larghe".

Nessun pentimento nel dare questo schiaffo al centrosinistra?

"Non parlerei di pentimento. Come lei sa, io sono sempre stato un moderato di centro e col passare del tempo la politica del tifo mi è diventata sempre più indigesta e di recente trovo che nel centrosinistra sia molto più forte".

Lei intende a livello locale o nazionale?

"Credo sia un fattore generale delle attuali forze di sinistra che guardano più alle ideologie e alla radicalizzazione che alla politica dei fatti. Trovo che l’attuale opposizione pensi troppo a criticare piuttosto che a fare proposte".

Converrà che la politica urlata non è patrimonio soltanto della sinistra, no?

"Forse, ma ripeto, di recente sta diventando un marchio di fabbrica della sinistra".

Perché dice sinistra e non centrosinistra?

"Perché il centrosinistra non esiste più".

Veniamo al nuovo incarico. Come nasce questo accordo con il sindaco, Daniele Silvetti? "Dalle basi, ossia da un rapporto di profonda stima trasformato poi anche in amicizia. Una conoscenza che si perde nella notte dei tempi".

Cioè?

"Da quando io, a cavallo tra i due millenni, svolgevo il mio ruolo di assessore e vicesindaco nelle giunte Galeazzi e lui era consigliere comunale di opposizione. Da lì la stima è andata aumentando col passare degli anni".

Ma come si è trasformata nel concreto, fino ad arrivare a questa nomina?

"Quando ha deciso di candidarsi alle Comunali ci siamo sentiti e io gli ho dato una mano. Successivamente, quando quella casella del suo staff è rimasta vuota mi ha ricontattato proponendomi di assumere quell’incarico che io ho accettato con grande piacere".

La sua attività di assicuratore le crea qualche vincolo?

"Minimo direi, infatti fino a marzo 2026 avrò un contratto part-time, poi l’agenzia passerà a mia figlia e io potrò dedicarmi totalmente al ruolo di Capo di Gabinetto".

Sul suo nuovo lavoro in Comune si è fatto un’idea?

"Me ne farò una iniziando subito da lunedì, ma immagino mi debba occupare di rapporti con istituzioni ed enti, progettualità, rappresentanza politica e così via. Una cosa mi consenta di dirla però".

Prego...

"Il sindaco Silvetti avrà al suo fianco una persona della massima fiducia, equilibrata, moderata appunto. Con passo felpato gli starò vicino e lui sa che potrà contare su di me".